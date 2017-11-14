Припевом песни являются слова «На земле сей был бы мир, но если главный командир позовет в последний бой – дядя Вова, мы с тобой». Саму композицию исполняют ученики волгоградской кадетской школы №44, которые в будущем должны стать полицейскими.

Они также сообщают, что не отдадут «самураям» родной земли, поют о том, что «Севастополь наш и Крым», а также обещают «возвратить Аляску в гавань Родины».

Согласно заявлению представляющей в Думе Волгоград Кувычко, которое цитирует «Блокнот», дети в будущем «обязательно справятся, и победа будет за ними».

Вскоре после публикации клипа на странице самой Кувычко он был удален: по предположению Андрея Кураева, «по причине получения нелицеприятных комментариев». Комментируя запись, священник также призвал «дядю Вову» «быть мужиком»: «Когда придет срок, умри один, не забирай всю Россию с собой в могилу».