Припевом песни являются слова «На земле сей был бы мир, но если главный командир позовет в последний бой – дядя Вова, мы с тобой». Саму композицию исполняют ученики волгоградской кадетской школы №44, которые в будущем должны стать полицейскими.
Они также сообщают, что не отдадут «самураям» родной земли, поют о том, что «Севастополь наш и Крым», а также обещают «возвратить Аляску в гавань Родины».
Согласно заявлению представляющей в Думе Волгоград Кувычко, которое цитирует «Блокнот», дети в будущем «обязательно справятся, и победа будет за ними».
Вскоре после публикации клипа на странице самой Кувычко он был удален: по предположению Андрея Кураева, «по причине получения нелицеприятных комментариев». Комментируя запись, священник также призвал «дядю Вову» «быть мужиком»: «Когда придет срок, умри один, не забирай всю Россию с собой в могилу».
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