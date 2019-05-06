В городе Камышлов Свердловской области депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" открыл стрельбу из автомата прямо на улице.
© AFP / Scanpix

Инцидент произошёл в субботу. На кадрах, снятых очевидцами из окна жилого дома, видно, как депутат Дмитрий Ионин, стоящий во дворе в компании ещё четырёх молодых людей, рассматривает оружие, затем поднимает ствол вверх и производит несколько очередей в воздух.

Издание "Тагил Сити" сообщает, что после этого компания села в автомобиль и уехала с места стрельбы. По дороге машина была блокирована сотрудниками полиции, однако оружие Ионин им не отдал и даже не показал, сославшись на депутатскую неприкосновенность.

Статьи по теме:
Во Франции предотвращен теракт "экстремальной жестокости"  (1)
МО РФ обнародовало список и порядок прохождения техники на параде 9 мая в Москве  (37)

Сперва свой поступок депутат объяснил "глупостью", при этом не увидев "особых проблем" в произошедшем. "Вышли, нажали, посмеялись", – заявил он журналистам, подчеркнув, что автомат не был предназначен для стрельбы боевыми патронами, на него имеются все документы, а приобретал он его для того, чтобы подарить "юнармейцам" для игры в "Зарницу".

Позже Ионин всё же признал, что нарушил порядок, и выразил готовность понести административное наказание. Он отметил, что по поводу инцидента ему звонили из "высоких кабинетов".

В свою очередь, помощник депутата Павел Грибков рассказал журналистам, что подарка "юнармейцы" удостоились за то, что помогли найти педофила. Автомат им хотели подарить к празднику 9 Мая, но после инцидента пришлось это сделать раньше.

Радио Свобода
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

СМИ: Кремль готовится к раздаче российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" (13)

Российские власти подготовили план выдачи гражданства...

Сбежавший с оружием из войсковой части в Тверской области контрактник покончил с собой (8)

Рядовой российских Вооруженных сил сбежал ночью с...

Росгвардия закупила лазерное оружие, способное оглушить и ослепить целый митинг. Его спрячут в неприметные "Газели" (8)

В России Федеральная служба войск национальной...

Россия

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (7)

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам...

Депутат Госдумы РФ открыл стрельбу на улице из автомата Калашникова (1)

В городе Камышлов Свердловской области депутат...

ЧП в Шереметьево: SSJ-100 "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и загорелся. Более 40 погибших (95)

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100 ("Сухой Суперджет...

Incidentas Šeremetjevo oro uoste Šeremetjevo oro uosto nelaimė

13 человек погибли в пожаре на пассажирском самолете в аэропорту Шереметьево (136)

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100 ("Сухой Суперджет...

Форум "Открытой России" в Новосибирске прошел на другой площадке и без света (3)

Сотрудники ФСБ потребовали от директора площадки, где...

TOP новостей

Министр рассказал о переменах, которые ждут в сфере здравоохранения (11)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

В Литве проходит досрочное голосование на президентских выборах (16)

6 мая в Литве начинается досрочное голосование на...

Со счета в банке Revolut пропали деньги: так как обстоят дела с безопасностью (4)

Агне, которая живет за границей, не на шутку...

В Чикаго открыт памятник литовскому партизану Раманаусукасу-Ванагасу (8)

В субботу в США министр иностранных дел Литвы Линас...

Магазины объявили о переходе на летний режим работы

С 6 мая по 1 сентября меняется время работы 15 магазинов...