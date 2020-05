Дело ЮКОСа: Россия подала жалобу в Верховный суд Нидерландов

Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой потребовала отмены решения Апелляционного суда Гааги, обязавшего РФ выплатить 57 млрд долларов (52 млрд евро) по иску бывших мажоритарных акционеров компании ЮКОС. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в пресс-службе российского министерства юстиции.

Москва сочла, что выводы Апелляционного суда "неправомерны и не обоснованы". Как полагают в Минюсте, суд "пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования".

Бывшие акционеры компании, по мнению министерства, получили над ней контроль при помощи доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию.

"Более того, офшорные "компании-пустышки", контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику", - отмечается далее в заявлении.

Сумма увеличилась из-за пени

Как пояснили в министерстве, сумма предписываемых выплат увеличилась с изначальных 50 до 57 млрд из-за начисления пени.

Апелляционный суд Гааги во вторник, 18 февраля, вынес решение в пользу мажоритарных акционеров компании ЮКОС.

Разбирательство по делу длится с 2014 года. В июле третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших главных акционеров ЮКОСа - Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.

В июне 2015 года во Франции и Бельгии был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения суда сочли российским.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил судебное решение 2014 года, пояснив, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.

В феврале 2020 года Апелляционный суд аннулировал это решение.

Вердикт Апеляционного суда - обоснованный

Вердикт Апелляционного суда очень тщательно обоснован и отвечает на все пункты, по которым Россия подвергала критике постановление третейского суда, отметила ранее в интервью DW партнер международной юридической фирмы Morgan Lewis во Франкфурте-на-Майне Сабине Конрад (Sabine Konrad).

"Теперь процесс снова вернулся на исходную позицию. Это означает, что истцы могут начать исполнять решение суда", - пояснила Конрад.