По версии следствия, Улюкаев потребовал от президента "Роснефти" Игоря Сечина взятку в 2 млн долларов за то, чтобы его ведомство дало положительное заключение на приобретение "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года на выезде из офиса "Роснефти", в его машине нашли сумку, в которой были деньги.

Перед началом заседания Улюкаев традиционно отказался общаться с прессой. На вопрос "как настроение", он показал большой палец.

Журналисты, несмотря на это, продолжили задавать вопросы. "Вы что, хотите, чтобы ему меру пресечения изменили?" - возмутились адвокаты. Бывший министр показал адвокату планшет, после чего та объявила журналистам, что Улюкаев читает Льва Толстого.

Задержание у "Роснефти"

На заседании в понедельник суд допросил только одного свидетеля обвинения - сотрудника ФСБ Алексея Калугина.

Он рассказал, что 14 ноября 2016 года от "руководства управления" ему поступила информация, что по адресу офиса "Роснефти" "возможно будут совершаться деяния по получению взятки" и ему необходимо прибыть туда "для осмотра места происшествия".

Сначала Калугин заявил, что не помнит, кто именно дал указание задержать машину экс-министра, а потом сказал, что не хочет отвечать на этот вопрос. В итоге по просьбе судьи Ларисы Семеновой он все же сказал, что это был руководитель управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Иван Ткачев.

На уточняющий вопрос адвоката сотрудник ФСБ ответил, что машина Улюкаева уже была остановлена, когда он прибыл к офису "Роснефти". По словам Калугина, ни Улюкаев, ни его водитель Макаров не возражали по поводу осмотра автомобиля.

Калугин рассказал, что прямо на месте были сделаны "смывы" с рук Улюкаева и его водителя, и дальнейшие исследования подтвердили, что на их руках были следы спецраствора, которым и был обработан портфель с наличными.

Сотрудник ФСБ добавил, что в багажнике автомобиля BMW, на котором бывший министр покидал здание, были найдены коричневый портфель с замком и плетеная корзина, в которой Калугин заметил "две-три бутылки вина". По словам Калугина, Улюкаев сказал ему, что в портфеле находится подарок от Сечина.

На портфеле был заглушка, которая не позволяла его открыть. Калугин предложил водителю и Улюкаеву добровольно предъявить содержимое карманов. Улюкаев извлек из правого кармана брюк ключи, на брелоке которых также были найдены следы спецсостава.

Уже по ходу судебного заседания Калугин вспомнил, что Улюкаев вывернул карман, потом бросил ключи на стол, а затем поднял их. Отражать в протоколе этот эпизод сотрудник ФСБ не стал.

На вопросы адвокатов Калугин реагировал очень эмоционально и даже раздраженно. Наиболее напряженным получился его диалог с адвокатом Тимофеем Гридневым, который попытался узнать, в каком статусе Улюкаев находился на месте осмотра.

Калугин настаивал, что Улюкаев не был задержанным или подозреваемым по делу и исполнял все указания добровольно. На месте событий они находились как "лица, участвующие в осмотре места происшествия".

- На основании чего была остановлена машина министра? - спросил Гриднев.

- На основании информации о готовящемся преступлении

- То есть, вы подозревали, что он взял взятку?

- Я не подозревал, у меня лично тогда не было таких оснований.

- А почему тогда машина была задержана?

Калугин разозлился и заявил, что Гриднев уже несколько раз задал этот вопрос. Судья Лариса Семенова вопрос сняла.

Сотрудник ФСБ также заявил, что не запрещал Улюкаеву пользоваться спецсвязью, а просто попросил не делать этого на время следственных мероприятий. По его словам, министр не говорил ему, что хочет вернуться в минэкономразвития и никак не был ограничен в передвижениях.

На вопрос, почему Улюкаева доставили в следственный комитет, раз у него не было процессуального статуса, свидетель ответил: "Для дальнейшего разбирательства". После этого адвокат уточнил, почему в машине с министром находился сотрудник ФСБ. "В целях его же собственной безопасности. Москва, ночь, мало ли что", - сказал Калугин под смех зала.

Уже через несколько минут Калугин отказался от слов о том, что в машине Улюкаева был сотрудник ФСБ, добавив, что не участвовал в его доставке в СК.

"Наблюдал, но не участвовал"

В ходе заседания Калугин описал подробности проведения оперативного эксперимента в отношении Улюкаева. По его словам, он готовился "на его глазах" сотрудниками управления "К".

Подготовка к эксперименту началась в конце октября 2016 года. По словам Калугина, деньги, которые впоследствии передали Улюкаеву, ФСБ получила от представителей "Роснефти". Их описали и обработали специальным составом. Также обработали брелок, ключ и сумку, после чего "в присутствии представителей общественности и оперативных сотрудников" передали их Сечину в здании "Роснефти".

Калугин также рассказал, что в ФСБ первоначально предполагали, что местом, где Улюкаев якобы вымогал взятку у Сечина, была Москва. Потом, по его словам, он узнал из СМИ, что "преступный умысел сформировался на территории другого государства".

При этом заявление о вымогательстве было подано в Москве, под ним стояли подписи Игоря Сечина и главы службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова. Сам документ при этом был написан от лица Феоктистова.

Адвокат Тимофей Гриднев, сделав вывод, что Калугин лично принимал участие в обработке денег спецраствором и их передаче, начал задавать ему вопросы, связанные с обстоятельствами эксперимента. Сотрудник ФСБ резко заявил, что никак не участвовал в его подготовке.

- Как же, вы сейчас в таких подробностях рассказывали, - удивился Гриднев.

- Я наблюдал со стороны, у нас небольшие помещения, - объяснил Калугин.

"Нет доказательств"

Как отметила в беседе с Русской службой Би-би-си адвокат Виктория Бурковская после заседания, показания Калугина важны для защиты, так как он подтвердил, что находящаяся в багажнике сумка с деньгами была закрыта. "Из этого следует, что доказательств того, что Улюкаев знал, что в сумке находились деньги, не представлено. Следствие должно доказать, что он достоверно знал, что в сумке находились денежные средства", - сказала она.

Юрист также обратила внимания на обстоятельства, связанные с неясным процессуальным статусом Улюкаева во время следственных действий у "Роснефти".

"По сути, фактическое задержание Улюкаева, как и его водителя, произошло значительно раньше, чем было оформлено. В реальности он не мог покинуть территорию офиса, так как все было заблокировано - об этом на заседании рассказывал и водитель", - сказала Бурковская Би-би-си.

Всего в списке свидетелей обвинения по делу Улюкаева значатся 30 человек.

На прошлом заседании суд заслушал показания главного специалиста-эксперта ФАС Ирины Дютиной, которая раньше была помощницей Улюкаева, а также менеджера службы безопасности "Роснефти" Вадима Деревягина. Последний сопровождал главу "Роснефти" Игоря Сечина на саммите в Гоа и стоял неподалеку, когда тот играл на бильярде с Улюкаевым и главой ВТБ Андреем Костиным.

Первоначально следствие утверждало, что Улюкаев требовал взятку именно там, однако впоследствии в суде были оглашены рапорты Сечина и главы службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова, из которых следовало, что министр просил взятку вовсе не в Гоа, а в Москве. Это противоречие прокуроры никак не объяснили.

До этого в суде были допрошены еще восемь свидетелей: чиновники министерства экономического развития, сотрудники "Роснефти", а также водитель Улюкаева и журналист телеканала "Лайф".

В основном свидетели говорили, что не помнят деталей приватизации "Башнефти" и ссылались на публикации в СМИ. Никто из служащих "Роснефти" или министерства не вспомнил, чтобы министр лично препятствовал покупке "Роснефтью" акций "Башнефти" или затягивал этот процесс.

В суде также представили расшифровки разговоров Улюкаева с Сечиным в день задержания министра 14 ноября. Они, судя по этим документам, говорили обо всем, кроме непосредственно приватизации "Роснефти" и взятки. По окончании беседы Сечин передал экс-министру корзинку с колбасой и сумку, в которой сотрудники ФСБ нашли деньги.

При этом Сечин произнес фразу "вот, держи, собрали объем", на которую обратили внимание прокуроры - обвинение считает, что это доказывает получение Улюкаевым взятки.

Защита Улюкаева настаивает, что Сечин вручил ему крупную сумму денег под видом бутылок вина, и министр не знал, что на самом деле находится внутри. Глава "Роснефти" действительно периодически дарит партнерам и друзьям корзины с колбасой "от Иваныча", которую производят из дичи, убитой Сечиным на охоте.

Улюкаев называет предъявленные ему обвинения абсурдными. На одном из заседаний экс-министр заявил, что ФСБ организовала против него провокацию после заведомо ложного доноса Сечина при участии Феоктистова.