Главная интрига заседания заключалась в том, что на нем в качестве свидетеля мог быть допрошен председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин, который, однако, в суд не явился.

DW подвела основные итоги прошедшего года и выяснила у экспертов, как за это время изменились их ожидания относительно возможного исхода процесса над Улюкаевым.

Первый шок и позиция федеральных СМИ

Экс-министр был задержан 14 ноября 2016 года с поличным в офисе "Роснефти" в Москве по подозрению в получении взятки в 2 млн долларов за положительную оценку сделки по приватизации "Башнефти" "Роснефтью". Уже на следующий день Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Улюкаева уголовное дело. По решению суда он был помещен под домашний арест, под которым находится до сих пор. Уже 16 ноября президент Владимир Путин отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия.

События развивались столь стремительно, что ключевые федеральные СМИ поначалу даже не успели сформировать четкой позиции относительно того, в каком русле следует освещать это событие. Однако в дальнейшем, как говорит директор Национального исследовательского центра телевидения и радио Алексей Самохвалов, была избрана довольно типичная для современных российских медиа стратегия: процесс превратился в шоу.

"Правовая сторона уходит в сторону, смакуются только жареные детали, что повышает рейтинги самих СМИ и уводит публику от главного", - заявил эксперт в интервью DW. По его мнению, такой подход позволяет телеканалам сохранять видимость объективности: "Роснефть" запугала СМИ бесконечными исками, и они вынуждены лавировать, напуская туман. Впрочем, рассчитывать на стопроцентную объективность и не приходится, ведь большинство крупных СМИ подчиняются государству или структурам с его участием", - говорит Самохвалов.

Колбасный подарок и рождение мемов

Элементы шоу судебные заседания приобрели 5 сентября 2017 года. Если на предыдущих двух слушаниях рассматривались письменные доказательства, то на этом была зачитана расшифровка разговоров Игоря Сечина и Алексея Улюкаева, предшествовавших задержанию. В первом - телефонном - разговоре обсуждается скорая встреча в офисе "Роснефти".

Во втором - его запись сделана уже в офисе - Сечин просит приготовить для гостя свой фирменный подарок - корзинку с колбасой собственного производства. Впоследствии в багажнике автомобиля Улюкаева была обнаружена эта корзинка и сумка с 2 млн долларов. Сам экс-министр заявил, что был уверен - в сумке также лежат подарки.

После этого заседания в русскоязычном интернете стали появляться мемы о "колбасках Сечина", "волшебной корзинке" и разные юмористические стишки явно не комплиментарного для Сечина свойства. Глава "Роснефти" назвал тогда оглашение в суде его разговора с Улюкаевым "профессиональным кретинизмом", отметив, что есть вещи, которые нельзя обнародовать, поскольку они содержат гостайну. Как говорит политолог Дмитрий Орешкин, в том, что суд остается открытым, содержится главная особенность процесса.

"Я думал, все будет быстрее и трагичнее, но все не так однозначно. Для Сечина это, конечно, разочарование. Обнародование истории с колбасой - точно не то, чего он хотел. Конечно, Улюкаеву от этого не лучше, но Сечину точно хуже", - заявил он DW.

Управляющий директор консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин также считает неожиданностью то, что "Игорь Сечин оказался в эпицентре процесса, что обернулось для него репутационными издержками". При этом, по его словам, нельзя точно сказать, кому это больше выгодно - сторонникам Улюкаева или противникам главы "Роснефти".

"Последнего исключать нельзя, поскольку чрезмерное усиление Сечина пугает большую часть российского истеблишмента", - полагает он.

Пачки долларов в суде и тринадцатый свидетель 13 ноября



Ответный удар обвинение попыталось нанести на судебном заседании 8 ноября. Присутствующим были продемонстрированы наличные деньги, которые Улюкаев якобы получил от Сечина, а также коричневая сумка, в которой они могли находиться. В несколько рядов купюры были разложены на столе. По мнению Алексея Самохвалова, это очередной спектакль. "Весь акцент делается именно на внушительную коробку с деньгами, эти пачки, а не на суть вопроса. Так уводится внимание зрителя", - считает он.

На том же заседании сторона защиты ходатайствовала о вызове Игоря Сечина в суд. По данным СМИ, ему, как и другим свидетелям, была выписана повестка на заседание 13 ноября. Сечин должен был стать тринадцатым допрошенным свидетелем в деле. Однако в пресс-службе "Роснефти" заявили, что повестки не получали. По этой причине Сечин на заседание не явился. В суде отметили, что в офисе ее просто не приняли и выслали повестку повторно.

По мнению Алексея Панина, главе "Роснефти" крайне невыгодно давать показания, поскольку, как бы ни прошел допрос, само по себе это событие надолго станет предметом обсуждения в экспертном сообществе и среди участников нефтяного рынка. "Если показания будут даны, к "колбаскам Сечина", возможно, добавятся новые мемы. В следующий раз, когда руководитель госкомпании подумает сделать такую же вещь с каким-нибудь министром, он подумает десять раз", - считает он.

Прогноз не так очевиден, как в самом начале

В качестве наказания подсудимый может получить до 15 лет тюремного заключения. По словам Дмитрия Орешкина, если в начале процесса складывалось ощущение, что мера наказания будет довольно жесткой, то сейчас оно изменилось: "Стало ясно, что есть люди, которые оказывают внутрисистемное сопротивление. Работают хорошие адвокаты. Судья старается соблюдать нормативы, он явно не хочет выглядеть как Данилкин (судья на деле Ходорковского. - Ред.). Так что ресурсы для сопротивления у стороны Улюкаева есть". Впрочем, по прогнозу политолога, окончательное решение все же будет принято против экс-министра.

Алексей Панин считает, что возможен любой вариант. "С каждыми новыми показаниями, прослушками и расшифровками пунктирчик сдвигается то в одну, то в другую сторону", - говорит он. По его мнению, присутствие с обеих сторон серьезных сил обязывает суд работать максимально объективно и открыто. "Это история очень важна с точки зрения баланса сил и определения дальнейших правил игры", - заключает он.