Защита шамана Габышева заявила, что его задержание будет обжаловано в ЕСПЧ. Шаман пока не намерен возобновлять поход на Москву для "изгнания Путина".
Aleksandras Gabyševas
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Задержание якутского шамана Александра Габышева, который намеревался дойти пешком до Москвы, чтобы "изгнать Путина", будет обжаловано в ЕСПЧ. Об этом "МБХ медиа" в субботу, 21 декабря, сообщил Алексей Прянишников, координатор организации "Правозащита Открытки", предоставившей шаману адвоката. "Предъявление обвинения Габышеву вчера (20 декабря. - Ред.) снова было перенесено. Пока мы обжаловали его задержание по статье 19.3 КоАП. Это процедурный момент. Нам это нужно для того, чтобы подготовить жалобу в ЕСПЧ", - сообщил Прянишников, добавив, что перед обращением в ЕСПЧ нужно пройти все требуемые уровни обжалования решения внутри страны.

Правозащитник уточнил, что жалоба в ЕСПЧ будет подаваться на "факт задержания по статье о неповиновении сотрудникам полиции". Прянишников также сообщил, что Габышев пока не намерен в очередной раз возобновлять поход на Москву, хотя подписка о невыезде с него официально снята.

Александр Габышев возобновил поход в Москву 8 декабря. Два дня спустя его вновь задержали. 11 декабря Габышева и двух его сторонников, Алексея Брылева и Кирилла Мухтарулина, оштрафовали на тысячу рублей по статье о неповиновении сотрудникам полиции — ст. 19.3 КоАП. Защита шамана предположила, что задержание было проведено по указанию следователя из-за неудавшейся попытки вручить Габышеву повестку, согласно которой он должен был явиться в управление ФСБ в Якутске для проведения следственных действий. "МБХ медиа" добавляет, что во время попытки вручения повестки к следователю Габышев "достал самодельный меч и порвал им форменную куртку сотруднику полиции".

Deutsche Welle

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