Выводы экспертов на заседании Петрозаводского городского суда огласила судья Марина Носкова.

Дмитриев фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь без одежды, чтобы контролировать ее физическое развитие, установила экспертиза. Первое исследование, которое год назад провели в Центре социокультурных экспертиз, признало девять фотографий из 140 порнографическими.

Адвокат историка Виктор Ануфриев назвал «большой победой» результаты повторной экспертизы и попросил освободить своего подзащитного из-под ареста, пишет «Новая газета». Прокурор Елена Аскерова попросила суд назначить третье исследование фотоснимков. Суд рассмотрит ходатайства сторон во второй половине дня 26 декабря.

Дмитриев был задержан в декабре 2016 года. Его обвинили в производстве и хранении в семейном архиве снимков собственной приемной дочери, которые следствие сочло порнографическими. Обвинения ему предъявлены по статьям «производство порнографических изображений несовершеннолетних» (ст. 242 УК РФ) , «совершение развратных действий без применения насилия» (ст. 135 УК) и «незаконное хранение огнестрельного оружия» (ст. 222 УК).

Сам Дмитриев не признает вину. Он утверждает, что не совершал противоправных действий в отношении ребенка. Его защита сообщала, что фотографии дочери, у которой были проблемы со здоровьем, Дмитриев делал для того, чтобы контролировать ее состояние и развитие.

Историк Юрий Дмитриев — секретарь петрозаводской и член карельской комиссий по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. С 1997 года он руководит региональной общественной организацией «Академия социально-правовой защиты». Он занимался поиском и исследованием мест массовых захоронений репрессированных и заключенных ГУЛАГа и изданием книг памяти жертв репрессий в Карелии. В 2017 году «Мемориал» признал Дмитриева политзаключенным.

В поддержку Дмитриева неоднократно выступали деятели культуры, науки и искусства. Одно из обращений, адресованное главе Петрозаводского городского суда Александру Судакову и председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу, подписали более 1500 человек, среди которых были лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, зарубежные ученые и другие. Режиссер Андрей Звягинцев, музыкант Борис Гребенщиков, писатель Дмитрий Быков также поддерживали Дмитриева. Среди просьб деятелей культуры было обращение к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой взять под контроль дело.