Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы, которые летом 2019 года задержали журналиста Ивана Голунова. Об этом его адвокат Сергей Бадамшин сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 19 октября.

16 октября замгенерального прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников отдела наркоконтроля УВД ЗАО Москвы Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова и Максима Уметбаева, написал Бадамшин. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Дело Ивана Голунова

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили в связи с журналистским расследованием о ритуальном бизнесе, которое он тогда проводил. На фоне широкой общественной поддержки Голунова дело против него было прекращено. После того как президента РФ Владимира Путина на его декабрьской пресс-конференции 2019 года спросили о деле полицейских, которые задержали Голунова, журналист официально был признан потерпевшим.