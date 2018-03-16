Во время нашего опроса в Петербурге многие прохожие попросту отказывались говорить на камеру именно на тему выборов. Они поясняли, что потом могут возникнуть проблемы. Off the record люди как один говорили: после выборов ничего не изменится. Впрочем, и знакомые придерживаются того же мнения.

32-летняя женщина говорит: "Кто станет президентом — уже решено". Она предполагает, что сверху спущены рекомендации и сейчас единственная поставленная задача — обеспечить явку. Даже дебаты или предвыборная агитация за кандидатов уже не столь важны.

В России идет активная пропаганда по всем возможным ресурсам, чтобы обеспечить именно явку. И это очень заметно со стороны. Пропаганда ведется на телевидении, радио, в интернете. Отдельное внимание уделено молодежи. В рамках предвыборной кампании за явку на выборы молодым избирателям обещают бесплатные билеты на концерты Егора Крида, Тимати, Димы Билана и еще 20 артистов.

Участниками акции могут стать молодые люди, достигшие совершеннолетия, но не старше 25 лет. И еще одно условие: бесплатный билет достанется тем, кто впервые участвует в выборах. Предвыборным роликам, которые вызвали массу резонанса, в частности ”Гей на передержке”, в данный момент внимания уделять не будем — об этом и так много писалось в СМИ.

Во время нашего уличного опроса мужчина, лет 40, предположил, что правительству сейчас не особо важно, с каким результатом победит Путин в таких городах, как Москва и Петербург. Важен высокий результат в Крыму, чтобы показать миру: жители полуострова и по сей день довольны политикой России и не хотят ”возвращаться” в Украину. Мужчина также отметил, что устал от нынешней военной политики. ”А кто хочет войны?” — спрашивает он.

Проходивший мимо дедушка бросил фразу, которую впоследствии мы слышали как от других прохожих, так и своих знакомых: ”Ничего не изменится”. Примечательно, что обычно, когда мы проводили в Петербурге опросы, люди всегда охотно участвовали и отвечали на вопросы. В вот тема выборов заставляет многих задуматься: стоит ли говорить от своего имени, безопасно ли?

Госработники, как ”заложники”

”Я хожу в школу на родительское собрание. Всем учителям было поручено просить родителей голосовать именно на избирательных участках в школах. За определенное количество явки им будут какие-то бонусы. И учитель обязана будет в воскресенье обзвонить всех родителей и узнать, ходили ли они на выборы. Если нет, то повлиять и попросить проявить сознательность. Она говорила и со мной”, — рассказывает та же 32-летняя жительница Петербурга. По ее словам, было видно, что учителю неприятно об этом говорить. ”Но она должна отчитаться перед руководством о проделанной работе. Но за кого голосовать — ни слова и никаких рекомендаций”.

Девушка, 18 лет, рассказала, что ее работающая медсестрой подруга отказалась выполнять наставления руководства, не связанные напрямую с ее рабочими обязанностями. Медработникам поручили прийти на конкретный избирательный участок в определенное время. За кого голосовать — не сказали. Однако намекнули, что если кто-то не придет, то того могут лишить премии.

Девушка тоже пожелала остаться анонимной. В качестве примера ”небезопасности действий” она вспоминает случай осужденного за репост в соцсети молодого человека. 24-летнего студента Александра Крузе из Старого Оскола приговорили к 2,5 года колонии-поселения за четыре репоста во ”ВКонтакте”, которые сочли экстремистскими. Юноша проводил соцопрос для дипломной работы об экстремизме.

”Не пиши такого, а то отравишься кофе”

33-летний мужчина рассказал, что его знакомые на прошлых выборах работали на избирательных участках. Работников заставляли подтасовывать результаты. ”Там и вбросы, и указания считать по-другому, пока Единая Россия не выйдет на первое место по голосам. И компьютерная программа подсчета-регистрации с лазейками. Но лучше такого не пиши, а то отравишься кофе”, — предупреждает мужчина.

В целом же, нельзя утверждать, что россияне недовольны Путиным. Скорее, устали. Но, как заявила одна девушка в нашем видеоопросе, альтернативы Путину нет.