Дела о насилии в тюрьмах РФ заводят по двум процентам жалоб

В России с 2015 по 2018 год заведено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО в отношении заключенных. При этом, как сообщил в понедельник, 2 декабря, РБК, за этот период россияне около 6,5 тысячи раз жаловались на насилие в местах заключения.
РБК приводит данные, которые Следственный комитет России предоставил фонду "Нужна помощь" для проекта "Если быть точным". Согласно этим данным, в 30 российских регионах не было возбуждено ни одного уголовного дела по фактам применения насилия в отношении заключенных. К таким регионам относятся Иркутская область (362 сообщения), Омская область (153) и Новосибирская область (137).
Наибольший разрыв между числом жалоб и уголовных дел обнаружился в Свердловской области (720 жалоб - 5 дел), Мордовии (496 - 5), Пермском крае (323 - 3) и Брянской области (125 - 1). Меньше всего жалоб - не более десяти - зафиксировано в кавказских республиках, Туве и Алтайском крае.
В России в ноябре текущего года 530,5 тысячи человек находились в местах заключения.
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