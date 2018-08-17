В первой половине 1990-х годов после жесткого перехода к рыночной экономике встал вопрос о финансировании дефицита бюджета. Власти решили выпускать государственные краткосрочные облигации (ГКО).

ГКО выпускались на срок в 3,6 и 12 месяцев. Бумаги продавались по цене ниже номинала, а потом выкупались по номиналу. Если спрос на облигации был невысоким, цены снижались. Первые ГКО были выпущены в мае 1993 года.

Высокая доходность ГКО и небольшой срок их обращения позволяли инвесторам получать большие прибыли. При этом обслуживание такого долга обходилось для правительства дорого.

"Уже к середине 1997 года обслуживался только процент по долгу, а чистого привлечения практически не происходило. Это такой эффект пирамиды", - говорит глава центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

В то время страна жила не по средствам, считает экономист Андрей Нечаев, занимавший пост министра экономики в правительстве Егора Гайдара. "Подконтрольная коммунистам Дума печатала законы, совершенно не считаясь с возможностями бюджета, политически слабое правительство было не в состоянии этому противостоять", - писал Нечаев.

Власти несколько лет воспроизводили бюджетный кризис, говорил в 1997 году заместитель директора Института экономических проблем переходного периода Владимир Мау (сейчас - ректор РАНХиГС). По его мнению, бюджетный кризис был основным препятствием, мешающим притоку денег в экономику.

Кризис плюс кризис

Летом 1997 года в Азии начался финансовый кризис, который сопровождался обвалом нацвалют азиатских стран. Инвесторы, вложившие в быстрорастущие азиатские экономики большие средства, начали переводить свои деньги в более безопасные активы.

Паника со временем распространилась и на Россию, для которой присутствие нерезидентов на рынке ГКО было крайне необходимо - они обеспечивали значительную часть спроса на облигации.

К концу года экономику ждал еще один удар. Начался спад цен на нефть - один из основных экспортных товаров российской экономики.

В конце 1997 года экономисты заговорили о необходимости девальвировать рубль, курс которого поддерживался интервенциями ЦБ.

На тот момент обязательства перед нерезидентами на фондовом рынке и на рынке ГКО превышали 36 млрд долларов, а резервы ЦБ составляли лишь 24 млрд долларов (много денег уходило на поддержку рубля), писали экономисты Андрей Вавилов и Георгий Трофимов в статье "Я знаю, кризис будет" от 17 декабря 1997 года, за восемь месяцев до дефолта.

Не хватало 12 млрд долларов. Чтобы устранить дисбаланс, нужно девальвировать рубль на 25-30% или повысить доходность ГКО еще больше, иначе их просто перестанут покупать, писали экономисты.

Правительство в итоге пошло по второму пути. К началу декабря 1997 года средняя доходность ГКО выросла с 17-18% до 35-40%. Получалось, что обслуживание долга еще сильнее подорожало.

Дефолт и рост

В течение первой половины 1998 года кризис постепенно усиливался, а власти игнорировали призывы экспертов к девальвации рубля. В апреле новым премьер-министром стал Сергей Кириенко - молодой технократ.

14 августа президент Борис Ельцин пообещал, что девальвации не будет. Но через три дня Кириенко объявил, что выплаты по ГКО замораживаются, а торговля ими прекращается.

ЦБ отказался от поддержки рубля, и курс доллара в России взлетел с 6 рублей в августе до 20 рублей к концу года.

Из-за девальвации уровень жизни населения сильно снизился.

Но промышленности дешевый рубль помог. Девальвация сделала российские товары более конкурентоспособными. Объемы экспорта выросли, и уже в 1999 году начался экономический рост. Помог и рост цен на нефть.