По данным сайта, российский военный потенциал в этом районе усиленно наращивается с 2015 года. В период с марта по июнь 2018-го здесь был проведен ряд работ по усовершенствованию некоего подобия склада с боеприпасами.

Обновление военной инфраструктуры ведется в Балтийске. На снимках, сделанных компанией Planet Labs, видны изменения вокруг своего рода бункерного объекта недалеко от польской границы.

Russia Building Up Military Sites on Poland’s Border Before Trump-Putin Meeting https://t.co/oNP9lbrPaB pic.twitter.com/HD0agNPZWj— Defense One (@DefenseOne) July 11, 2018