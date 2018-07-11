По данным сайта, российский военный потенциал в этом районе усиленно наращивается с 2015 года. В период с марта по июнь 2018-го здесь был проведен ряд работ по усовершенствованию некоего подобия склада с боеприпасами.

Обновление военной инфраструктуры ведется в Балтийске. На снимках, сделанных компанией Planet Labs, видны изменения вокруг своего рода бункерного объекта недалеко от польской границы.

Russia Building Up Military Sites on Poland’s Border Before Trump-Putin Meeting https://t.co/oNP9lbrPaB pic.twitter.com/HD0agNPZWj— Defense One (@DefenseOne) July 11, 2018

Такие объекты обычно используются для размещения артиллерии, заявил журналистам аналитик Мэтт Холл, работающий в компании 3Gimbals, специализирующейся на машинном анализе. Он также рассказал, что, судя по всему, речь идет о бункерах, укрепленных с помощью земляных берм (валы безопасности).

"Бермы, по-видимому, постоянно укрепляются, чтобы сделать их менее заметными для обнаружения с воздуха", - добавил эксперт.

Холл также заявил, что на спутниковых снимках видна строящаяся железная дорога, которая, похоже, соединяется с другим, более крупным транспортным узлом, проходящим через Литву. "Россия построила аналогичную дорогу в грузинском регионе Абхазия, прежде чем вторгнуться в эту страну в 2008 году", - пишет Defence One.

На ведущуюся Россией деятельность по укреплению западных рубежей ранее обращали внимание и в Федерации американских ученых (FAS). В июне в организации опубликовали доклад, в котором также со ссылкой на спутниковые снимки говорилось, что Россия модернизировала ядерные оружейные бункеры, расположенные в эксклаве.

"В течение последних двух лет российские военные провели капитальный ремонт объектов, которые, по-видимому, являются действующими местами хранения ядерного оружия в Калининградской области, примерно в 50 километрах от польской границы", - отмечалось в отчете. Модернизация, в частности, прошла на предполагаемом хранилище ядерного оружия близ деревни Куликово.

Внимание на военную активность России в Калининградской области ранее обращал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Мы замечаем, что в последние несколько лет Россия милитаризует Калининградскую область: она разместила там новые современные средства вооружения... Мы также замечаем, что Россия инвестирует в инфраструктуру Калининграда, я не буду называть конкретные системы вооружения, согласно информации разведывательных служб НАТО, но мы пристально следим за деятельностью России в Калининграде", - говорил он в интервью РБК.

Между тем в Национальном агентстве геопространственной разведки США, которое занимается получением разведданных с помощью анализа спутниковых снимков, данные Planet Lab комментировать отказались. В ведомстве указали на то, что подобная информация является засекреченной.