Крупнейший банк Дании Danske Bank сворачивает свою деятельность в России и в Прибалтике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление кредитной организации.
© DELFI / Karolina Pansevič

19 февраля надзорный финансовый орган Эстонии потребовал, чтобы филиал Danske Bank прекратил деятельность в стране в течение восьми месяцев.

Как сообщили в банке, независимо от решения эстонского регулятора, в соответствии со своей стратегией Danske Bank решил прекратить деятельность в Эстонии, Латвии, Литве и России, чтобы сфокусировать внимание на рынках Северной Европы.

Отмечается, что работать продолжит только центр обслуживания в Литве, который выполняет ряд административных функций.

Gazeta.ru
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