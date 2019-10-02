Данные 20 млн российских налогоплательщиков попали в открытый доступ

Речь идет о таких данных, как фамилия, имя и отчество человека, его адрес, телефон и паспортные данные, статус налогового резидента и сумма уплаченных налогов, а также ИНН. Попали в сеть и данные о работодателях.
Утечку в середине сентября обнаружил независимый исследователь Боб Дьяченко. Он связался с неназванным владельцем базы данных, живущим на территории Украины. Тот закрыл доступ к базе 20 сентября.
Как сообщает Comparitech, данные находились в незащищенном кластере облака Amazon Web Services с мая 2018 года. Информацией могут воспользоваться мошенники, подчеркивается в публикации.
В Федеральной налоговой службе заявляют, что часть данных, упомянутых в статье, вообще не собирается и не хранится в информационных ресурсах. Подлинность попавших в интернет данных проверить невозможно из-за отсутствия ссылки, цитирует ответ ведомства издание "Коммерсант".
ФНС полагает, что публикация Comparitech может являться провокацией.
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