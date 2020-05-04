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К утру 4 мая в России было зафиксировано 145 268 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил при этом 10 581 пациентов.
COVID-19: В России второй день подряд выявляют более 10500 заражений
© AFP / Scanpix

В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число новых заражений коронавирусом в понедельник, 4 мая, составило 10 581 случаев. Таким образом, этот показатель второй день подряд превышает в стране планку в 10,5 тысяч случаев (2 мая сообщалось о 10 633 новых случаях инфицирования).

Общее число заразившихся коронавирусом в России на 4 мая достигло 145 268 человек. 74 401 случай с начала пандемии был зарегистрирован в Москве, 14 939 - в Подмосковье.

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Как заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24", жителям России необходимо учиться жить в новых условиях, в которых присутствует коронавирус. Она подчеркнула, что полностью остановить распространение инфекции невозможно, вне зависимости от принимаемых мер, поскольку общение между людьми продолжается.

В то же время Попова анонсировала постепенное снятие ограничений, введенных в стране из-за пандемии. Она, однако, оговорила, что некоторые карантинные меры сохранятся вплоть до появлении вакцины от коронавируса. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что пожилым и людям с хроническими заболеваниями будет предписано оставаться дома даже при смягчении режима самоизоляции.

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Deutsche Welle
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