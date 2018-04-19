"Современная наука основана на активном международном сотрудничестве и интернациональна по своей сути. Страна, ограничивающая свое участие в этом сотрудничестве, обрекает свою науку на изоляцию, за которой следует быстрая деградация и провинциализация, неминуемое отставание от иностранных конкурентов и мирового уровня. Наверстать это отставание потом будет чрезвычайно трудно, если вообще возможно", - говорится в заявлении Совета, размещенном на официальном сайте структуры в среду.

Авторы заявления подчеркивают, что Россия отстает во многих дисциплинах от мировых лидеров, и "курс на самоизоляцию от этих лидеров" перечеркнет успехи последних лет и увеличит отставание.

"Предложенные в законопроекте меры нанесут гораздо больший ущерб нашей стране, чем ее соперникам и окончательно похоронят какую-либо надежду на занятие нашей страной достойного и конкурентоспособного места в области науки и технологий", - говорится в тексте заявления.

Помимо пунктов, непосредственно относящихся к компетенции Совета, авторы заявления также называют "вредными" предложения по ограничению ввоза лекарств из США, которые, по их мнению, также "косвенно относятся к сфере научной деятельности".

"Совет призывает Государственную Думу РФ отклонить упомянутые выше пункты статьи 2 предлагаемого законопроекта, которые негативно повлияют на развитие науки, высшего образования и технологий в России", - говорится в заявлении.

Совет по науке создан в министерстве образования и науки РФ как совещательный орган для подготовки предложений по повышению эффективности научной, научно-технической деятельности и инновационной деятельности, в том числе для обсуждения государственных программ в сфере науки и экспертизы соответствующих нормативно-правовых актов. Первое заседание совета состоялось в 2013 году. В совет входят ведущие ученые - профессора, академики и члены-корреспонденты РАН, научные сотрудники, известные специалисты в своих областях знания.

Законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" инициировали 13 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех четырех парламентских, а также первый вице-спикер от КПРФ Иван Мельников.