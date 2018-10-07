Согласно документу, права были выданы в мае 2009 года межрайонным регистрационно-экзаменационным подразделением ГИБДД в Хабаровске.
Ранее The Insider и Bellingcat выяснили, что обвиняемый Великобританией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов — это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.
По информации расследователей, Чепига родился 5 апреля 1979 года, окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) с отличием, служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ и участвовал во второй чеченской войне.
В Кремле заявляли, что у них нет информации о получении государственной награды Анатолием Чепигой. Центр «Досье» сообщил, что он получил звание Героя России за эвакуацию экс-президента Виктора Януковича с Украины в Россию в составе Сил специальных операций Минобороны.
«Новая газета» писала, что Чепигу наградили за операцию в Крыму в 2014 году.
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