ЦИК России сообщил о случаях принуждения к голосованию по поправкам к Конституции

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что количество обращений граждан о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции увеличилось до 113. "Мы получили 113 обращений о возможном принуждении к голосованию. Вчера таких обращений было 105, сегодня вот 113", - сказала Памфилова на пресс-конференции в информационном центре в воскресенье, 28 июня.

При этом глава ЦИК отметила, что среди полученных обращений есть два, где люди говорят, что их принуждали не только голосовать, но и делать это с определенным результатом.

Памфилова также сообщила, что 26 обращений поступило в связи с наблюдением на голосовании и еще четыре связаны с затруднениями для людей с ограниченными возможностями. "13 нарушений поступило по процедуре голосования: некорректная проверка паспортов и редкие случаи, когда отсутствуют наблюдатели", - уточнила она.

Активность избирателей

По данным ЦИК, за три дня голосования в опросе приняли участие уже почти 31 млн человек. "За три дня проведения голосования на территории РФ, в том числе и на электронном дистанционном голосовании, проголосовали 30,9 млн человек, что составляет 28,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных в РФ", - сказала Памфилова. Наиболее высокая явка на данный момент в Туве (41,98 процентов) и в Тамбовской области (31,54 процента), а самая низкая (22,45 процента) - в Хабаровском крае, добавила она.

Глава ЦИК сообщила, что 58 процентов проголосовавших сделали это в помещениях для голосования, 39 процентов - вне помещений, на дому, при выезде и на придомовых территориях и еще 3 процента проголосовали электронным дистанционным способом.

Голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля, но из-за эпидемии коронавируса его решили растянуть еще на шесть дней, чтобы избежать большого скопления людей на избирательных участках.

Голосование за весь пакет поправок в Конституцию

В ходе голосования предлагается изменить сразу 22 статьи Основного закона, но проголосовать граждане России могут либо за, либо против всего пакета поправок. 10 марта изменения уже одобрили Госдума, Совет Федерации, парламенты регионов и Конституционный суд.

Согласно действующей Конституции, президент России не может оставаться на высшем государственном посту более двух сроков подряд. Между тем поправки, выносимые ныне на всенародное голосование, обнулят президентские сроки Владимира Путина, что позволит ему вновь баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах и в результате оставаться у власти до 2036 года. Поправка, которая обнулит президентские сроки Путина, была предложена депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, ставшей в 1963 году первой в мире женщиной-космонавтом.

Оппозиция и ее сторонники обвиняют 67-летнего Путина в стремлении стать пожизненным президентом. Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), критикуя предложенные поправки, отметила, что эти нововведения делают Конституционный суд более уязвимым для политического давления, поскольку полномочия судей могут быть прекращены по представлению президента. Поправки предусматривают также возможность не исполнять решения международных судов, в том числе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).