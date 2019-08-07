Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в среду, 7 августа, отказалась зарегистрировать бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова кандидатом на выборах в Мосгордуму. ЦИК признал недействительными 829 подписей из 5846, собранных командой политика. Для регистрации требовались 5315 подписей.



Ранее Мосгоризбирком отказал Гудкову и ряду других кандидатов в участии в выборах. 29 июля представители штаба политика направили жалобу в ЦИК. "Дальше - суды", - говорится в микроблоге Twitter незарегистрированного кандидата после отказа Центризбиркома.

27 июля полицейские задержали Гудкова, а накануне в его штабе прошел обыск. Через несколько часов политика освободили, но на следующий день вновь задержали. 30 июля суд арестовал его на 30 суток.

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение о признании недействительными сотен подписей в их поддержку.

Протесты завершились массовыми задержаниями. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. Несколько десятков человек пострадали. Общее количество задержанных превысило тысячу человек, большинство из них отпустили к утру следующего дня.

3 августа на Бульварном кольце состоялась "протестная прогулка", участники которой выступали за честные выборы в Мосгордуму и против арестов демонстрантов 27 июля. Свыше 800 человек были задержаны.