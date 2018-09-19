По ее словам, это решение Центризбирком принял, "тщательно проанализировав целый ряд факторов".

Анализ жалоб на итоги голосования показал, что имело место "грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса", отметили в ЦИК.

"Обидно, что такая локальная концентрация нарушений на нескольких территориях (в основном в Уссурийске, Находке и Артеме) перечеркивает добросовестную работу всех остальных избирательных комиссий, в том числе краевой комиссии, которая на сегодняшний день достойно пытается разобраться в ситуации и найти выход в рамках правового поля", — подчеркнули в Центризбиркоме.

Как рассказала Памфилова, во втором туре выборов были случаи подкупа избирателей, принуждения к голосованию и вбросов бюллетеней.

Все обстоятельства и факты, связанные с возможными нарушениями, отправили в правоохранительные органы, добавила глава ЦИК.

Если выборы признают несостоявшимися, новое голосование пройдет через три месяца. Врио главы региона Андрей Тарасенко уже заявил, что планирует принять в нем участие. Его соперник от КПРФ Андрей Ищенко сообщил, что решение о его участии примет партия.

Жалобы на нарушения

С 15 сентября в комиссию Приморского края от представителей кандидатов и партии КПРФ поступило 31 обращение (в том числе 23 обращения — от Андрея Ищенко и его представителей, восемь обращений — от Андрея Тарасенко), еще около 120 обращений поступило от избирателей и общественных организаций.

Также ко вторнику в ЦИК поступило 40 обращений, связанных с проведением повторного голосования и установлением результатов выборов.

По данным ЦИК, в 29 обращениях сообщается о различных нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов. По вопросам предполагаемой фальсификации итогов голосования поступило 22 жалобы, 18 из них связаны с нарушениями при составлении протоколов об итогах голосования.

Второй тур

Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в семь процентов лидировал представляющий КПРФ Ищенко.

Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал соперника на 0,5% и набрал 49,02%. Во вторник на сайте ЦИК появилась информация об обработке 100% бюллетеней: Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

В избиркоме края отметили, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП заявили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.

Центризбирком до среды взял тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.