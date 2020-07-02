ЦИК: Поправки к Конституции РФ поддержали 78% избирателей

Поправки к Конституции России поддержали 77,92% избирателей, против высказались 21,26%. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по итогам обработки 99,97% протоколов. Явка составила около 65%.

В Чечне, Дагестане и Тыве принятие поправок поддержали более 90% избирателей. Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок. По последним данным, там против выступили около 54% избирателей, за - около 45%. В Москве за принятие поправок, по данным ЦИК, проголосовали 65,9%, против - 33,1%.

Таких масштабных фальсификаций, как на голосовании о поправках в Конституцию РФ, не было с 2011 года, говорят независимые наблюдатели. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, за весь период голосования "серьезных нарушений, которые требовали бы разбирательства Центризбиркома, не обнаружено".