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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщает "Интерфакс" со ссылкой нв пресс-службу Кремля.
Чубайса назначили спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями
© RIA/Scanpix

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил агентству, что Чубайс будет заниматься связями с организациями, входящими в систему ООН.

Сам Чубайс написал в Facebook, что считает порученное ему дело значимым для страны и интересным. "Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично", - отметил он.

Чубайс руководил "Роснано" на протяжении 12 лет. В четверг был его последний день работы в госкорпорации, которая проводила его видеоклипом на песню "Есть только миг".

Ранее сообщалось, что он может заняться проблемой климатических изменений.

2 декабря Путин предложил возглавить "Роснано" зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Правительственная директива, необходимая для смены руководства, была подписана 3 декабря. Куликов уже приступил к исполнению обязанностей.

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