Супруги не менее двух лет избивали, жгли зажигалкой и привязывали к кровати своего маленького сына. Семилетнего мальчика изъяли органы опеки Воронежской области.
Smurtas prieš vaikus
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Мальчика изъяли из семьи в городе Лиски Воронежской области в июле этого года, сообщает НТВ. Родители привязывали ребенка к кровати ”чтобы он не убегал”, избивали и прижигали зажигалкой. Следователи установили, что эти пытки ребенку приходилось терпеть с июня 2017 года, когда мальчику было 5 лет, до июля этого года, когда ребенка изъяли органы опеки.

Против 29-летнего мужчины и его 24-летней жены возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. В том числе ”Истязание”, ”Незаконное лишение свободы, „Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего””. Родители уже признали свою вину. В ближайшее время дело будет направлено в суд.

rus.delfi.ee
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