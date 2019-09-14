Мальчика изъяли из семьи в городе Лиски Воронежской области в июле этого года, сообщает НТВ. Родители привязывали ребенка к кровати ”чтобы он не убегал”, избивали и прижигали зажигалкой. Следователи установили, что эти пытки ребенку приходилось терпеть с июня 2017 года, когда мальчику было 5 лет, до июля этого года, когда ребенка изъяли органы опеки.
Против 29-летнего мужчины и его 24-летней жены возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. В том числе ”Истязание”, ”Незаконное лишение свободы, „Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего””. Родители уже признали свою вину. В ближайшее время дело будет направлено в суд.
”Шок и тормоз”: почему Россию накроет кризис (13)
Россия не готова к новому кризису, считает глава...
”Чтобы не убегал”: В России родители избивали, жгли зажигалкой и привязывали к кровати своего маленького сына (1)
Супруги не менее двух лет избивали, жгли зажигалкой и...
СМИ: Медведев увлекся производством самогона (7)
В свободное время премьер-министр РФ Дмитрий Медведев...
Россия обратилась в Интерпол с запросом о пропавшем сотруднике Кремля, которого называют шпионом США (5)
Россия направила запрос в Интерпол о возможном...
TOP новостей
Литовские пограничники покупают почти 100 новых вездеходов (14)
Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ)...
Владимир Скрипов. Литва – Украина: как складывается деловое партнерство? (55)
Варшавская встреча Владимира Зеленского и Гитанаса...
Предложение пересмотреть ассортимент уличных кафе называют вмешательством в бизнес (1)
Президент Ассоциации отелей и ресторанов Эвалда...
СМИ: голландская сеть Spar присматривается к Литве (13)
Голландская сеть розничной торговли Spar International...