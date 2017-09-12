Штаб объединенных демократов Дмитрия Гудкова объявил об успешном выступлении на муниципальных выборах в столице 10 сентября. Политик заявил, что из тысячи кандидатов, которые при его поддержке выдвинулись в муниципальные собрания, 266 человек получили мандаты в 63 районах из 146 муниципальных образований (125 районов и 21 поселения в составе двух новых округов, административно присоединенных к Москве в 2012 году).

Среди них представители "Яблока", ПАРНАСа и других партий, а также самовыдвиженцы.

Гудков не скрывал, что она из целей работы этого "политического Uber" - получить столько кресел в муниципальных собраниях, чтобы преодолеть "муниципальный фильтр" на выборах мэра Москвы в 2018 году.

Этой цели он не достиг. Кандидату в градоначальники нужно собрать в свою поддержку не менее 110 подписей муниципальных депутатов из по меньшей мере трех четвертей всех муниципальных образований столицы. Гудков, впрочем, все равно заявил, что будет баллотироваться.

При этом определенных успехов оппозиция достигла - по данным сайта штаба Гудкова, где агрегируются официальные итоги выборов, "Единая Россия" не получила ни одного места в восьми московских районах: Раменки, Дорогомилово, Тропарево-Никулино, Останкинский, Куркино, Хамовники, Академический и Гагаринский.

"Как миноритарные акционеры"

Еще в ряде районов у "Единой России" в советах муниципальных депутатов меньшинство. Оппозиционеры, избиравшиеся впервые, уверены, что смогут многое изменить.

Их коллеги, уже поработавшие депутатами, не склонны к такому оптимизму.

Замзавкафедрой на факультете госуправления РАНХиГС Александр Балобанов сравнивает муниципалов с миноритарными акционерами: "Могут не очень многое, но если цепляются, то способны доставить беспокойство". Он отмечает, что у муниципальных депутатов в российской столице в целом не так много полномочий и возможностей.

По его словам, муниципалы способны "кусать и дергать власть" по темам благоустройства и точечной застройки и в зависимости от своего уровня активности, добиваться чего-то.

"Способны ли они претворять в жизнь позитивные программы, а не только бороться с чем-то - вопрос менее очевидный", - отметил эксперт.

К тому же, в Москве и в двух других городах федерального значения - Санкт-Петербурге и в аннексированном Севастополе - полномочий у местного самоуправления значительно меньше, чем в других регионах, поскольку закон позволяет властям этих городов самим устанавливать права и полномочия муниципалов. В других регионах муниципальные депутаты могут намного больше, отметил Балобанов.

Тем не менее, оппозиция рассчитывает, что в советах, где у нее большинство, она сможет контролировать управы районов.

"Снимем главу управы". Или нет

Илья Яшин, победивший на выборах в Красносельском районе, заявил Би-би-си, что он и его команда рассчитывают уволить главу управы района Наталью Мамонову.

В Красносельском, кроме Яшина, в депутаты прошли еще шестеро кандидатов от оппозиции. Таким образом, там у них семь из 10 мандатов в совете депутатов. Остальные три достались представителям "Единой России".

"По закону мы можем выразить недоверие главе управы, необходимые для этого две трети голосов депутатов в совете у нас есть. Находиться в постоянном конфликте с нами управе будет некомфортно, им придется найти компромисс", - уверен он.

Яшин отметил, что отставка Мамоновой - это один из пунктов программы, с которой он шел на выборы, и он собирается добиться этого. Впрочем, политик думает, что мэрия сама снимет Мамонову или она уволится.

Глава штаба объединенных демократов Максим Кац также заверил Би-би-си, что советы депутатов, где у оппозиции больше двух третей мест, контролируют управу и "могут разговаривать с ней с позиции силы".

"Две трети депутатов могут снять главу управы, и ни один проект без согласия муниципалов в районе реализовать нельзя", - отметил он. При этом Кац признался, что никто в штабе Гудкова не ожидал, что хоть в одном районе оппозиция получит все места в совете.

"Ни мы не ожидали, ни власть, это новая история для Москвы", - заявил он.

Депутат совета депутатов муниципального округа Щукино Андрей Гребенник (в совете большинство у оппозиции и независимых муниципалов), в свою очередь, утверждает, что вынесение вотума недоверия главе управе - "это из области декоративных полномочий муниципалов".

"Можно выступить с инициативой (об увольнении главы) перед мэром, потому что главу мэр назначает своим распоряжением, - поясняет он. - Я пока случаев, чтобы муниципалы снимали руководителя управы, не знаю".

Он приводит пример - совет Щукина не принял отчет у руководителей ОВД и центра соцзащиты, а также отчеты двух руководителей организаций особо охраняемых природных территорий - парков Москворецкий и Покровское-Стрешнево.

"В нашем понимании, если представительный орган не принимает отчет человека из исполнительной власти, то его должны если и не снять, то серьезно покарать. Но этого не произошло", - рассказал он.



Контроль за благоустройством. На 2%

Яшин пообещал, что депутаты Красносельского района организуют инспекции по объектам, которые "благоустроила" управа. "У нас на благоустройство одного сквера потратили 37 млн рублей, это большая сумма для такого маленького сквера, будем разбираться", - заявил он.

Кац тоже отмечает, что без согласия муниципалов управы не смогут проводить свои проекты по благоустройству.

Гребенник соглашается, что контроль над расходованием денег на благоустройство района (сюда относится, например, часто заменяемая, по наблюдениям москвичей, тротуарная плитка) - это одно из немногих работающих полномочий, имеющихся у муниципалов.

"Мы здесь в Щукино жестко построили контроль, но на фоне всего остального это мелочь, что такое 40 млн рублей распределить на фоне миллиардов, которыми оперирует мэрия?" - задается вопросом депутат из Щукина. По его словам, в процентном соотношении 2% расходов контролируют муниципалы, а 98% гонит по своим каналам исполнительная власть.

Неконтролируемый капитальный ремонт

Яшин также уверен, что депутаты проконтролируют качество капремонта жилых домов. "Будем проводить инспекции, независимые проверки, если какое-то несоответствие обнаружим, будем привлекать к ответственности подрядчиков, заставим их исправлять", - заверил политик.

Гребенник согласен, что полномочия по контролю за капремонтом на бумаге у депутатов есть. Но на самом деле все оборачивается тем, что муниципалы обнаруживают "полную дезорганизацию работы в области капремонта в городе", а в районе начинают красить кирпичные дома.

"Мы проверили - никакой покраски дома кирпичного в проекте нет, то есть это отмывка денег. Собираемся подавать в следственные органы заявления", - говорит Гребенник.

При этом остановить рабочих, которые ведут ремонт дома по проекту, который этому дому не соответствует, невозможно. Ремонт, в итоге, никуда не годится, признает депутат. Впрочем, он считает серьезным достижением и то, что им удалось поймать подрядчиков на отмывании бюджетов.

"С этим абсурдом без реальных полномочий бороться сложно", - подчеркнул Гребенник.