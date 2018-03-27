Расследованием дела о пожаре займется старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России (СКР), сообщили в ведомстве.

Группе из более чем ста следователей предстоит разобраться, почему возникло возгорание в детском развлекательном центре и что сотрудники, владельцы ТРЦ и проверяющие органы могли сделать, чтобы не допустить массовых жертв.

По словам очевидцев, двери охваченных огнем кинозалов и аварийные выходы из ТРЦ были заблокированы. При этом систему экстренного оповещения посетителей ТРЦ мог отключить охранник, недооценивший угрозу, считают в СКР.

Версии

Список основных версий возгорания с воскресенья не изменился. Это, во-первых, неосторожное обращение с огнем со стороны детей: воспламенение могло начаться с поролона в батутном бассейне, заявлял вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов; кроме того, в игровой комнате ТРЦ проводили время подростки, и у кого-то из них могла быть зажигалка.

По другим версиям, причиной возгорания стало короткое замыкание в механизме детского аттракциона или нарушения при монтаже и обслуживании электрических сетей, которые в результате оказались перегружены. "Говорит Москва" цитировала сотрудника МЧС, по данным которого в игровой комнате мог взорваться автомат, делающий сахарную вату или воздушную кукурузу.

Ведущий инженер ЗАО "Безопасность", эксперт в сфере пожарной безопасности Александр Глущенко в разговоре с РБК склоняется к предположению, что пожар в ТЦ "Зимняя вишня" начался по "техногенной причине". "Сейчас муссируют тему с зажигалкой, я не склонен думать, что в этом причина [пожара]. Скорее всего, была техногенная причина — замыкание проводки, перенагрузка", — отметил Глущенко.

Версия теракта не рассматривается.

Закрытые двери

Аварийные выходы из "Зимней вишни" во время пожара были заперты, сообщил СКР. "Серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях", — сообщило ведомство.

О закрытых пожарных выходах РБК ранее рассказала очевидица пожара Марьяна Лебедева: "Нас из тренажерного зала сопроводил по аварийному выходу охранник, который открыл дверь на улицу. Дверь открылась не с первого раза". Охранникам ЧОП "Центр защиты", которые работали в торговом центре, пришлось выбивать запертые двери аварийных выходов, подтвердили РБК в дирекции предприятия.

Дверь одного из кинозалов (в нем показывали мультфильм "Шерлок Гномс") на четвертом этаже, где начался пожар, во время сеанса была заперта на ключ, рассказали РБК родственники погибших. "По показаниям свидетелей, никто из работников центра их не пытался эвакуировать. Дети писали родственникам, что не могут выйти. Сейчас эта информация проверяется", — говорил близкий к следствию источник ТАСС.

"Когда пожар начался, наша девочка написала маме, что они задыхаются, выйти не могут — двери заблокированы. Вахтеры, или кто там, их закрыли на ключ и убежали, как будто боялись, что безбилетники туда забегут. Пожарной сигнализации не было вообще, их не эвакуировал никто", — рассказала РБК жительница поселка Трещевский Елена Байгулова, родственница пропавшей без вести школьницы. В кинотеатре во время пожара были 12 учеников 5 "А" класса школы из Трещевского — детей вывезли на киносеанс в областной центр во время каникул.

Жители Кемерово подтвердили, что сотрудники кинотеатра периодически запирали выходы из кинозалов, чтобы исключить вход безбилетников. В кинотеатре один билетер работала на два зала, рассказал РБК кемеровчанин Виталий Стороженко: "То, что двери запирались от безбилетников, правда. Я часто там бывал. Был один сотрудник на два зала". Стороженко добавил, что одна из оказавшихся внутри школьниц по телефону говорила, что не может выйти из помещения. "Девочка звонила и говорила, что они не могут открыть дверь", — уточнил он.

Эту информацию подтвердила и ​знакомая сотрудников ТРЦ Яна: "Сама не присутствовала в ТРЦ "Зимняя вишня", однако мои знакомые работают там. По их словам, один кинозал был закрыт на ключ контролером, чтобы дети не бегали".

"Под дамокловым мечом"

Практика закрывать двери в кинозал во время сеанса распространена, некоторые кинотеатры делают это, чтобы не нарваться на штрафы со стороны Минкультуры и дистрибьюторов, в случае если количество зрителей в зале окажется больше, чем количество проданных на сеанс билетов, рассказал РБК председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Правила перекрытия отдельных помещений устанавливаются паспортом безопасности торгового центра, который согласовывают представители всех силовых ведомств региона, рассказал РБК источник в Росгвардии. "Как правило, если перекрывают по тем или иным причинам лестничный марш с одной стороны торгового центра, то обязательно открыт лестничный марш с другой стороны", — пояснил Березин.

"Чтобы избежать огласки и паники"

В здании ТРЦ после возгорания не сработала система оповещения, следует из сообщения СКР. По данным ведомства, ее отключил сотрудник частного охранного предприятия и это произошло уже после получения сигнала о пожаре. Решается вопрос о задержании охранника, сообщал СКР.

Сотрудник ЧОП, если он имеет доступ к пульту систем безопасности, вполне может отключить сигнализацию, говорит Иосиф Линдер. "Он мог получить такие указания от своего руководства либо сам принять решение, чтобы избежать огласки и паники, — говорит президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер, — если, например, он еще не оценил масштабы трагедии".

По словам представителей "Центра защиты", который занимался охраной "Зимней вишни", в ТРЦ работали пять сотрудников организации — "три сотрудника физической охраны и два сотрудника группы быстрого реагирования". Во время пожара они "эвакуировали посетителей, выносили детей": "Охранник Сергеев В.Ю., спасая людей, рисковал своей жизнью, выбивал аварийные двери, в результате чего получил телесные повреждения и в настоящее время госпитализирован". Другие охранники "также проявили себя при спасении людей".

"Ни пожарная сигнализация, ни гидранты в ТРК не сработали", — заявили РБК в дирекции ЧОП "Центр защиты". Само охранное предприятие ​"не осуществляло техническое обслуживание пожарной сигнализации в ТРК "Зимняя вишня", а предоставляло только услуги охраны общественного порядка", пояснили в организации.

"Их придавило огнем"

Противопожарная сигнализация сработала, однако слышно ее было только на первом этаже ТРЦ, оповещения посетителей не проводилось, рассказала РБК Анна Заречнева, которая была в кинотеатре вместе с семьей: "В середине киносеанса ворвалась женщина, начала кричать: пожар, пожар! Мы стали выбегать. Свет не включили в зале, чтобы кто-то смог выбраться. Мы спускались по этим светящимся полоскам, которыми был освещен пол. Выбежали, на тот момент сирены и сигнализации мы не слышали. Я ее услышала только на первом этаже, и то не сразу".

Большинство сотрудников и посетителей "Зимней вишни" не слышали сирену. "В момент пожара [в торговом центре] находилась моя мама, работающая в магазине "Кари" на втором этаже. Сигнализация не сработала, никакого должного оповещения не было. О пожаре она узнала от мимо пробегавшего мужчины. Помощи от сотрудников никакой не было. Вовремя успела выбраться, дым на тот момент не успел дойти до второго этажа", — рассказала РБК кемеровчанка Александра Карасова.

"Я вчера был на смене. Сигнализацию не слышал", — рассказал РБК сотрудник ТРЦ Сергей Карев, который вместе с коллегами оказался заблокирован на крыше здания, откуда спасателям пришлось эвакуировать людей.

Спастись из горящего кинотеатра удалось в основном тем, кого смогли предупредить о пожаре сотрудники или посетители ТРЦ. Дочь сотрудницы кинотеатра София Сигачкова, по ее словам, пришла в "Зимнюю вишню" вместе со знакомыми и в 16:00 узнала от сотрудника ТРЦ, что произошло возгорание в активити-парке "Круча": "Немедленно побежала к кинобару, увидела, что парк горит. Затем я направилась к правому кинозалу, включила свет, открыла двери и сообщила людям, что надо срочно эвакуироваться". После этого девушка вывела толпу людей на улицу, поскольку здание быстро заполнялось дымом, а Сигачкова хорошо знала устройство ТРЦ, рассказала она РБК.

"В крайнем от боковой лестницы зале шел взрослый фильм, где и была моя дочь. Когда к ним ворвался мужик с криком "Пожар!", они побежали, на этаже уже все было задымлено, нечем дышать", — рассказала местная жительница Ольга Тихонова. По ее словам, из другого ​кинозала люди выходили сами, почувствовав запах дыма: "В третьем кинозале люди умерли все: к ним никто не зашел, они ничего не почувствовали, не смогли открыть двери, их придавило огнем, температурой". "Когда открыли дверь зала, из-за дыма уже ничего не было видно на метр. Огромная толпа, все кричат, родители теряли детей — этого не описать просто", — рассказала РБК пострадавшая Лидия Канапшина.

В "Зимней вишне" много раз проводили учебную эвакуацию, говорит сотрудник ТРЦ Сергей Карев: "Посетители легко относились к собственной безопасности: не особо реагировали, воспринимали как игру".

Системы безопасности в российских ТЦ зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии, а выходы для эвакуации загромождаются или закрываются на замки, сказал РБК руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев.

По словам эксперта, системы оповещения зачастую устанавливают "для галочки". "Объяснить собственнику, что система оповещения — это та же машина, которую нужно регулярно проверять, невозможно, это выше его понимания. Сплошные траты для него. Систему запускают и ничего не делают, пока с ней что-то не произойдет. Договора на техническое обслуживание заключают через торги, собственник стремится эти суммы сэкономить. Заключаются самые дешевые контракты, которые чуть больше по стоимости, чем бумага, на которой они были напечатаны", — рассказал он. Около 80% торговых объектов в России не имеют соответствующей всем нормам системы оповещения, утверждает Победоносцев.

Пожар в "Зимней вишне": как развивались события

Торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" расположен в центральной части Кемерово на месте снесенного в 2007 году кондитерского комбината. Первую очередь ТРЦ запустили в эксплуатацию в 2009 году. Площадь четырехэтажного здания — 18,9 тысяч кв. м. В "Зимней вишне" были расположены около 15 магазинов, фитнес-клуб, детский развлекательный центр, каток, боулинг и кинотеатр.

25 марта, 12:20 (здесь и далее время латвийское, совпадает с московским): на пульт МЧС поступает сообщение о пожаре в ТРЦ. Вскоре СМИ сообщили о гибели четверых детей.

25 марта, 19:00: долгое время масштаб трагедии не был до конца ясен — писали о пяти погибших и 35 пропавших без вести. При этом представитель МЧС отметил, что в горящем ТЦ не проводились проверки из-за надзорных каникул в отношении малого бизнеса.

25 марта, 20:00: Владимир Путин поручил главе МЧС Владимиру Пучкову вылететь в Кемерово. Вскоре представители оперативного штаба заявили о локализации пожара на площади 1500 кв. м, а вице-губернатор региона сообщил, что очаг возгорания находился в батутной комнате.

25 марта, 22:00: в оперативном штабе заявили о большом количестве пропавших без вести — по информации штаба, их число составило 69 человек. Вскоре СК подтвердил гибель 37 посетителей ТРЦ, а в МЧС заявили о ликвидации открытого горения. При этом все погибшие были найдены на последнем, четвертом этаже торгового центра.

26 марта, 7:00: в оперативном штабе сообщили о ликвидации пожара и начале разбора завалов, тогда же в МЧС подтвердили информацию о гибели 48 человек. Вскоре стало известно об обрушении двух кинозалов, находившихся на четвертом этаже здания. Ближе к 8 утра в Следственном комитете заявили о задержании четырех человек по уголовным делам, связанным с трагедией, среди них — директор управляющей компании, обслуживающей ТРЦ.

26 марта, 10:00: почти на всей площади пожара рухнула кровля здания. Примерно через час в МЧС заявили, что обследованы все четыре этажа торгового центра, а глава министерства Владимир Пучков сообщил новые данные о числе погибших, которые на данный момент остаются актуальными, — 64 человека. Позже днем появилась информация о том, что двери в кинозалы были закрыты.

26 марта, 13:00: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства перенес из-за трагедии ряд мероприятий. Также, по словам Пескова, в Кремле считают преждевременным выдвигать версии о причинах пожара и виновных. Вскоре стало известно о том, что Генпрокуратура поручила проверить все торгово-развлекательные комплексы страны.

26 марта, 14:30: в СК сообщили о ряде нарушений в сгоревшем ТРЦ — по информации следователей, пожарные выходы в "Зимней вишне" были заблокированы, а один из сотрудников ЧОП при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

26 марта, 18:00: Владимир Пучков заявил, что версия теракта в связи с пожаром не рассматривается. Также он отметил, что основные очаги тления в ТЦ ликвидированы.

Россия и пожары

В России относительно нечасты пожары, много пожарных, но при этом один из самых высоких в мире показателей смертности от огня, следует из международной статистики. Согласно последним сводным данным Международной ассоциации пожарно-спасательных служб (CTIF) за 2015 год, в России больше всего жертв пожаров на 100 тысяч населения — 6,4 человека. Далее следуют Беларусь и Украина (6,1 и 4,5 погибших на 100 тысяч человек, соответственно).

В США в среднем один человек на 100 тысяч жителей гибнет от пожаров, в Великобритании — 0,5. Данные собраны по 41 стране, среди них нет африканских государств, где смертность от пожаров еще выше.

При этом в России за год происходит один пожар на тысячу человек, следует из данных CTIF. В западных странах этот показатель гораздо выше: в Нидерландах — 7,4, в США — 6,1, во Франции — 4,6, в Великобритании — 3,1.

Кроме того, в России на 579 россиян приходится один профессиональный пожарный, тогда как в таких странах, как Швеция, Италия, Сербия, Австрия, Израиль, Швейцария, одного профессионального пожарного достаточно, чтобы обеспечивать безопасность 2–7 тысяч жителей.

В 2016 году ситуация с пожарами в России улучшилась, следует из данных МЧС и Росстата: было зарегистрировано 139,7 тысяч пожаров — 0,95 на тысячу жителей. Погибли 8760 человек — в среднем шесть жертв на 100 тысяч жителей.