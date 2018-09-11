"Наша позиция не изменилась: обсудим на заседании фракции и подготовим решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции", - заявил "Интерфаксу" источник в руководстве фракции 11 сентября.
Собеседник агентства пояснил, что окончательного решения пока не принято. "Есть опасения, что Наталья Владимировна будет трактовать это решение, в случае его принятия, как некую "расправу" с ней - поскольку она якобы активно борется с коррупцией и кому-то мешает. Это, конечно, не так. Но мы видим, что предпосылки к тому, чтобы объяснять ситуацию именно таким образом, уже есть", - пояснил источник.
Поклонская занимает еще одну должность - руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, предоставляемых депутатами Госдумы. Вопрос о снятии Поклонской и с него пока обсуждается.
В конце июля лидер думских единороссов Сергей Неверов предположил, что Наталье Поклонской стоит "принять решение" о выходе из фракции, если ее позиция не совпадает с его позицией и позицией "коллектива". Она отказалась. "Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому нет", - заявила Поклонская.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о пенсионной реформе, включающей повышение возраста выхода на пенсию. Поклонская единственная из парламентского большинства высказалась "против" при голосовании за законопроект. Остальные единороссы - 328 депутатов - были за, восемь членов фракции участия в голосовании не принимали.
Во фракции "Единая Россия" в тот же день заявили, что намерены разобраться, почему Поклонская голосовала против, несмотря на решение "Единой России" о консолидированной поддержке документа. Также сообщалось, что вопрос об ответственности Поклонской рассмотрят, когда депутаты соберутся после каникул на осеннюю сессию. Во вторник, 11 сентября, сессия открылась.
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