Решения уже вынесены в отношении Ольги Курачевой и Петра Верзилова. Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды). ​Дела в отношении еще двух участниц акции Pussy Riot — Вероники Никульшиной и Ольги Пахтусовой — мировой суд также рассмотрит в среду.

Адвокаты активистов Pussy Riot во время слушания ссылались на то, что ношение полицейской формы было частью художественного замысла и "жанровой акции", которая не имела хулиганских целей.

Ранее, 17 июля, суд назначил всем четверым по 15 суток административного ареста за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» (ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ), а также запретил им в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.

Во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле примерно на 50-й минуте матча между сборными Франции и Хорватии. Матч был прерван, полиция их задержала.

Участники группы заявили в видеообращении, записанном заранее и опубликованном на YouTube, что это была акция под названием "Милиционер вступает в игру", приуроченная к годовщине смерти поэта Дмитрия Пригова — автора образа милиционера, "носителя небесной государственности".

В своем видеообращении они призывали не фабриковать уголовные дела и не держать людей в СИЗО длительное время без суда, требовали освобождения политзаключенных и призывали не мешать политической конкуренции в стране.