Бывший служащий резерва Корпуса морской пехоты США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря. ФСБ обвиняет его в шпионаже. По данным источника агентства "Интерфакс", ему было предъявлено обвинение. Уилан — гражданин США, Канады и Великобритании.
Агентство "Росбалт" со ссылкой на источник в спецслужбах утверждает, что Уилан был задержан при получении флеш-карты со списком всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Эти сведения составляют гостайну, заявил собеседник агентства.
Брат Уилана в интервью BBC рассказал, что тот регулярно ездил в Россию. Он отверг возможность его работы на разведку. В последние годы Уилан работал директором по безопасности американской компании BorgWarner, которая поставляет запчасти для автомобилей. В Корпусе морской пехоты он служил клерком в звании штаб-сержанта.
За неделю до задержания Уилана в Москве, 20 декабря, президент России Владимир Путин на пресс-конференции отвечал на вопрос о возможности задержания в России иностранных граждан для обмена на россиян. "Мы не будем хватать ни в чём не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять", — заявил политик.
4 января ситуацию с Уиланом прокомментировал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. "Россия не должна использовать граждан Великобритании пешками в дипломатических шахматах", — сказал Хант. Немедленно освободить Уилана потребовал госсекретарь США Майк Помпео.
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