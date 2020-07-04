aA
За последние сутки в России выявлено 6632 случаев коронавируса в 84 регионах, 168 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 674 515 заболевших и 10 027 умерших.
Число жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч человек
© Itar-Tass / Scanpix

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 446 879 человек, за сутки выписано 8986 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

NEWSru.com
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

На литовских курортах нет иностранных туристов: как города живут без россиян и белорусов? (7)

Карантин больно ударил по литовским курортам, которые...

Кемпинг в Паланге: цены начинаются с 10 евро (7)

В Паланге отдыхающих встречает море и бесконечная...

В субботу в Вильнюсе состоялся парад по случаю Дня независимости США (17)

В субботу, 4 июля, в столице Литвы состоялся парад по...

Vytautas Grašys Telefonas prie vairo

В Литве водителей, не выпускающих из рук телефоны, ждет лишение прав (60)

Согласно статистике, в июне на дорогах Литвы погибли...

Состоятельные жители Литвы едут в Юрмалу: там больше уединения и роскоши (60)

Юрмалу ( Латвия ) полюбили не только российские звезды,...

|Maža didelių žinių kaina