Число жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч человек

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За последние сутки в России выявлено 6632 случаев коронавируса в 84 регионах, 168 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 674 515 заболевших и 10 027 умерших.
Число выздоровевших пациентов увеличилось до 446 879 человек, за сутки выписано 8986 человек.
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