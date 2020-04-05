Число зараженных в России превысило 5000 человек

Общее число зараженных коронавирусом в России составило на утро воскресенья 5389 человек (прирост за сутки 658), сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Выздоровело 355 человек. Число летальных случаев - 45 (прирост за сутки 2).

В Москве подтверждена коронавирусная инфекция у 3893 человек, сообщило городское управление Роспотребнадзора. Прирост заболеваемости за сутки - составил 536 человек. По данным властей, 194 пациента, перенесших коронавирус, выздоровели, 29 скончались.