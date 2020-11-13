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Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил почти 22 тысячи человек, однако из больниц выписано наибольшее число выздоровевших за все время пандемии. Как сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба, в 85 регионах выявлено 21 983 случая COVID-19, число умерших за сутки составило 411 человек. При этом по выздоровлении выписано 18 735 человек: это наибольшее количество выписанных за сутки в течение всего периода распространения инфекции в РФ.
Число зараженных коронавирусом в России за сутки приблизилось к 22 тысячам, но количество выписанных стало рекордным
© Itar-Tass / Scanpix

По-прежнему самые высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице было выявлено 5 974 новых случая COVID-19, скончались за сутки 70 человек, выписаны по выздоровлению 4 219, что является рекордным за осень.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 880 551 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период скончались 32 443 человека, выписаны 1 406 903 человек.

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