Число зараженных коронавирусом в России за сутки приблизилось к 22 тысячам, но количество выписанных стало рекордным

По-прежнему самые высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице было выявлено 5 974 новых случая COVID-19, скончались за сутки 70 человек, выписаны по выздоровлению 4 219, что является рекордным за осень.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 880 551 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период скончались 32 443 человека, выписаны 1 406 903 человек.