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За последние сутки в России выявлено 7425 новых случаев коронавируса в 84 регионах, 153 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 600 тысячам
© Itar-Tass / Scanpix

Прирост заболевших стал минимальным с конца апреля, смертность же впервые за три дня превысила 150 человек.

Всего в стране выявлено 599 705 заболевших и 8359 умерших. Из больниц за последние сутки выписано 12 013 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 356 429 человек.

Больше всего смертей за сутки отмечено в Петербурге - 35, при этом по приросту заболевших Северная столица находится на пятом месте (220 человек за сутки). В Москве по-прежнему больше всего новых случаев коронавируса (1081), 26 человек умерли. В Московской области скончались 15 пациентов, прибавилось 504 заболевших.

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