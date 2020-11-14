Число заболевших Covid-19 в России впервые превысило 22 тысячи

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 тыс. 702 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 730 (25,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперативного штаба.
Наиболее высокое количество заболевших регистрируется в Москве: за минувшие сутки было выявлено 6 тысяч 427 новых случаев. Максимальное число новых заражений в столице составило 6897 и было зафиксировано 9 ноября.
За последние сутки в Москве госпитализировано 1480 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 385 человек.
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