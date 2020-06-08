Число умерших от коронавируса в России приблизилось к 6 тысячам человек

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 230 688 человек, 3957 выписаны за сутки.
В Москве впервые за шесть дней зарегистрировано больше 2 тысяч новых случаев коронавируса - 2001. За сутки в столице скончался 51 человек. В Московской области прирост заболевших составил 751 человек, 11 скончались. В Санкт-Петербурге прибавилось 326 заболевших, 15 умерли.
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