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За последние сутки в России выявлено 8985 новых случая коронавируса в 83 регионах, 112 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 476 658 заболевших и 5971 умерший.
Число умерших от коронавируса в России приблизилось к 6 тысячам человек
© Itar-Tass / Scanpix

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 230 688 человек, 3957 выписаны за сутки.

В Москве впервые за шесть дней зарегистрировано больше 2 тысяч новых случаев коронавируса - 2001. За сутки в столице скончался 51 человек. В Московской области прирост заболевших составил 751 человек, 11 скончались. В Санкт-Петербурге прибавилось 326 заболевших, 15 умерли.

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