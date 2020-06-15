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За последние сутки в России выявлено 8246 новых случаев коронавируса в 83 регионах, 143 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 537 210 заболевших и 7091 умерших.
Число умерших от коронавируса в России превысило 7 тысяч человек
© Reuters / Scanpix

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 284 539 человек. За последние сутки из больниц выписано 4489 человек.

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