Число умерших от коронавируса в России превысило 7 тысяч человек

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За последние сутки в России выявлено 8246 новых случаев коронавируса в 83 регионах, 143 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 537 210 заболевших и 7091 умерших.
Число выздоровевших пациентов увеличилось до 284 539 человек. За последние сутки из больниц выписано 4489 человек.
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