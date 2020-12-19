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За последние сутки в России выявлено 28 209 случаев COVID-19 в 85 регионах, 585 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране выявлено 2 819 429 заболевших и 50 347 умерших.
Koronavirusas Rusijoje
Koronavirusas Rusijoje
© Imago / Scanpix

В Москве подтверждено 6459 случаев коронавируса, 74 человека умерли. "За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших", - сообщает городской оперштаб.

В Петербурге 3754 новых заражения, скончались 75 человек. Из российских больниц за сутки выписали 26 109 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 254 742.

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