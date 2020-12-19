В Москве подтверждено 6459 случаев коронавируса, 74 человека умерли. "За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших", - сообщает городской оперштаб.

В Петербурге 3754 новых заражения, скончались 75 человек. Из российских больниц за сутки выписали 26 109 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 254 742.