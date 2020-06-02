Число умерших от коронавируса в России превысило 5 тысяч человек

Всего в стране выявлен 423 741 заболевший и 5037 умерших. Число вылечившихся превысило количество заболевших за сутки. Из больниц выписались 11 108 человек. Всего число выздоровевших пациентов в РФ увеличилось до 186 985 человек.

В Москве отмечено 2286 новых случаев коронавируса, 71 человек умер. В Московской области заболели еще 732 человека, 22 скончались.