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За последние сутки в России выявлено 8863 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3715 (41,9%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. За сутки скончались 182 человека.
Число умерших от коронавируса в России превысило 5 тысяч человек
© Itar-Tass / Scanpix

Всего в стране выявлен 423 741 заболевший и 5037 умерших. Число вылечившихся превысило количество заболевших за сутки. Из больниц выписались 11 108 человек. Всего число выздоровевших пациентов в РФ увеличилось до 186 985 человек.

В Москве отмечено 2286 новых случаев коронавируса, 71 человек умер. В Московской области заболели еще 732 человека, 22 скончались.

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