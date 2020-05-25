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В России за последние сутки в России выявлено 8946 случаев коронавируса в 83 регионах и 92 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. 3908 случаев (43,7%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Число случаев коронавируса в России превысило 350 тысяч
© Itar-Tass / Scanpix

Всего в стране зарегистрировано 353 427 заболевших и 3633 умерших. Число выздоровевших достигло 118 798 человек. За последние сутки из больниц выписались 5499 человек.

В Москве за сутки отмечено 2560 новых случаев COVID-19, скончался 41 пациент. Общее число заболевших в столице - 166 473 человек, умерших - 2034, выздоровевших - 53586. В Московской области прирост составил 831 человек. В Петербурге 374 новых случая.

В Свердловской области за сутки подтвердилось 279 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель с начала эпидемии.

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