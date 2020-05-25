Число случаев коронавируса в России превысило 350 тысяч

Всего в стране зарегистрировано 353 427 заболевших и 3633 умерших. Число выздоровевших достигло 118 798 человек. За последние сутки из больниц выписались 5499 человек.
В Москве за сутки отмечено 2560 новых случаев COVID-19, скончался 41 пациент. Общее число заболевших в столице - 166 473 человек, умерших - 2034, выздоровевших - 53586. В Московской области прирост составил 831 человек. В Петербурге 374 новых случая.
В Свердловской области за сутки подтвердилось 279 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель с начала эпидемии.
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