Число случаев COVID-19 в России превысило 100 тысяч: 7099 новых заболевших и 101 умерший за сутки

Всего в стране зарегистрировано 106 498 заболевших в 85 регионах и 1073 летальных исходов. Число выписанных пациентов увеличилось до 11 619 человек. В Москве зарегистрировано 3093 новых случаев коронавируса, в Московской области - 793, в Петербурге - 336.