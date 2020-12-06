Число россиян, невыездных из-за долгов, превысило 4 млн человек

В России число должников, которые не могут выехать за границу, за год увеличилось на 20 процентов, превысив 4 млн человек. Об этом сообщило в воскресенье, 6 декабря, РИА "Новости" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По информации ведомства, на 1 ноября число действующих постановлений о временном ограничении права на выезд из России составило 4,1 млн, тогда как годом ранее их было 3,4 млн.

Судебные приставы считают такую меру воздействия эффективной. Пристав может ограничить человека в выезде из России, если долг превышает 30 тысяч рублей, по некоторым видам задолженности ограничения начинают действовать с 10 тысяч рублей. На границе должнику не позволят выехать даже если у него есть виза, пока не появится отметка о выплате долга в соответствующей базе.

На фоне пандемии коронавируса Росстат зафиксировал сильное падение реальных располагаемых доходов россиян - более чем на 8 процентов во втором квартале и почти на 5 процентов в третьем.