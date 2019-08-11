В результате новых взрывовна складе боеприпасов вблизи города Ачинска Красноярского края 9 августа пострадали 17 человек. Об этом сообщила в воскресенье, 11 августа, пресс-служба регионального Минздрава. Пять пострадавших были отправлены в больницу. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

Первые взрывы боеприпасов на военном складе под Ачинском произошли 5 августа, тогда пострадали 14 человек, шесть из них были госпитализированы. Таким образом, в общей сложности от взрывов пострадал 31 человек.

Возгорание ликвидировано

Возгорание на военном складе, произошедшее 9 августа, ликвидировано, сообщил журналистам глава ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин. В настоящее время на месте ЧП "проводятся работы, убеждаются в полной безопасности", продолжил он. Возгорание после первой серии взрывов было ликвидировано 6 августа.

По данным Минобороны РФ, причиной взрывов стало попадание молнии, произошедшее во время работ по разминированию. В ближайшей деревне Каменка был на сутки введен режим ЧС.