"На месте пожара в районе кинозала обнаружены тела еще 11 погибших. Таким образом, подтверждена гибель 48 человек", - сказал представитель оперативного штаба.

В штабе заявили, что в настоящее время ведутся поиски еще 16 человек. "Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий", - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 37 погибших в результате начавшегося в воскресенье пожара. Среди погибших - 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

В оперативном штабе сообщали, что пожар в торгово-развлекательном центре ликвидирован, начался разбор завалов. Пожарные справились с открытым огнем в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС. "Ликвидировано открытое горение в точечных очагах. Очагов открытого огня не осталось. Проводится проливка тлеющих конструкций здания", - сказал он.

В отдельных помещениях торгового центра сохраняется опасное задымление. В общей сложности тушение пожара длится уже более 12 часов.

Ранее сообщалось, что в связи с пожаром возбуждено уголовное дело возбуждено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Также стало известно, что три человека, в том числе гендиректор ТЦ, задержаны в связи с пожаром

Генеральный директор ООО "Зимняя вишня Кемерово" находится на допросе в Следственном комитете, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в силовых органах. По данным "СПАРК-Интерфакс", гендиректор компании - Надежда Судденок, она же является ее 100%-ным владельцем.