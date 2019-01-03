Тело 37-го погибшего обнаружено на месте взрыва газа и последующего обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
© Stopkadras

"На данный момент обнаружено 37 погибших", - сказали в ведомстве.

Родственники опознали личности 22 погибших из 37, сообщил представитель пресс-службы МЧС по ГУ Челябинской области журналистам в четверг.

"Из 37 погибших опознаны 22, из шести погибших детей опознано трое, поиски еще четверых погибших ведутся", - сказал сотрудник пресс-службы.

Также, по его информации, угроза обрушения завалов на месте разбора завалов остается.

Статьи по теме:
Найдены 22 погибших при взрыве дома в Магнитогорске, версию теракта опровергают  (19)
Обрушение дома в Магнитогорске: версия теракта  (45)

Он также отметил, что среди остающихся четверых пропавших без вести детей нет. "Разбор завалов продолжается по той же схеме. Сначала проводится осмотр завалов, потом манипулятор показывает содержимое и опускают его после одобрения в кузов, где уже смотрят", - пояснил сотрудник пресс-службы.

По его сведениям, зона пятого, шестого и восьмого подъездов из-за возможной угрозы обрушения остаются закрытыми зонами, жильцов в них запускают на полчаса два раза в день забрать личные вещи. "Запускают жильцов в присутствии сотрудников полиции во избежание мародерства", - уточнил он.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса.

Интерфакс
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

ВИДЕО: В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека (6)

Губернатор Челябинской области РФ Борис Дубровский...

МЧС РФ: под завалами в Магнитогорске нашли живого 11-месячного ребенка и тела 21 погибшего (19)

В Магнитогорске спасатели нашли под завалами живого...

Почему в жилых домах в России регулярно взрывается газ? Мнение эксперта (45)

Ранним утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился...

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома: eсть погибшие, судьба десятков человек неизвестна (198)

В Магнитогорске после взрыва бытового газа произошло...

Новогоднее обращение президента России получило немало отрицательных откликов в интернете (58)

Дорогие россияне поставили президенту массу дизлайков...

Россия

Комедию о блокадном Ленинграде "Праздник" выложили на YouTube

Режиссер Алексей Красовский выложил на YouTube черную...

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске достигло 37 (7)

Тело 37-го погибшего обнаружено на месте взрыва газа и...

Найдены 22 погибших при взрыве дома в Магнитогорске, версию теракта опровергают (19)

Спасатели извлекли из-под завалов подъезда дома 164 по...

ФОТО: под Екатеринбургом в новогоднюю ночь опрокинулись 18 вагонов с углем (15)

В Свердловской области ранним утром 1 января в недалеко...

Обрушение дома в Магнитогорске: версия теракта (45)

В расследовании частичного обрушения дома в...

TOP новостей

Цены на услуги бассейна возмутили жителей Литвы: в некоторых странах бассейны бесплатные (1)

Открытие бассейна в Фабийонишкес вызвало волну...

Все работающие жители младше 40 лет в Литве стали участниками частного пенсионного накопления (13)

С 1 января 2019 года у работающих жителей Литвы младше 40...

Сквернялис о президентских выборах: решение будет озвучено (6)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не скрывает,...

В Литве местами сильно метет, в некоторых районах условия экстремальные (10)

В четверг днем в Литве будет пасмурно, только местами,...

В Литве - расследование о клевете на партизана: за репост в FB грозят неприятности (47)

Шяуляйская окружная прокуратура начала досудебное...