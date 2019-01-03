"На данный момент обнаружено 37 погибших", - сказали в ведомстве.

Родственники опознали личности 22 погибших из 37, сообщил представитель пресс-службы МЧС по ГУ Челябинской области журналистам в четверг.

"Из 37 погибших опознаны 22, из шести погибших детей опознано трое, поиски еще четверых погибших ведутся", - сказал сотрудник пресс-службы.

Также, по его информации, угроза обрушения завалов на месте разбора завалов остается.

Он также отметил, что среди остающихся четверых пропавших без вести детей нет. "Разбор завалов продолжается по той же схеме. Сначала проводится осмотр завалов, потом манипулятор показывает содержимое и опускают его после одобрения в кузов, где уже смотрят", - пояснил сотрудник пресс-службы.

По его сведениям, зона пятого, шестого и восьмого подъездов из-за возможной угрозы обрушения остаются закрытыми зонами, жильцов в них запускают на полчаса два раза в день забрать личные вещи. "Запускают жильцов в присутствии сотрудников полиции во избежание мародерства", - уточнил он.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса.