Число родившихся в России в январе-мае 2018 года снизилось до 651,1 тыс. человек с 679,2 тыс. человек за аналогичный период прошлого года. Число умерших в январе-мае текущего года выросло до 798,3 тыс. человек с 791 тыс. человек в январе-мае 2017 года.

Таким образом, за январь-май 2018 года в России зафиксирована естественная убыль населения на 147,2 тыс. человек (против 111,8 тыс. человек в январе-мае 2017 года).

Миграционный прирост лишь на 47,2% компенсировал численные потери населения. Миграционный прирост за январь-май 2018 года составил 69,5 тыс. человек против 80,7 тыс. человек в январе-мае 2017 года. Росстат прогнозирует начало сокращения населения России на 2020 год, ожидая в 2018 году общий прирост населения на 116 тыс. человек, а за 2019 год - только на 21,7 тысячи.

Отметим, в июльском выпуске мониторинга экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара говорилось, что, если прогнозы демографов сбудутся, в стране уже в этом году впервые с 2009 года будет зафиксирована убыль населения.

Предполагалось, что компенсировать естественное сокращение населения может миграция, но, по данным демографической статистики с начала года, миграционный прирост падает. Вслед за численностью населения, неизбежно будет сокращаться и число работающих.

Слабое восстановление миграции из стран Центральный Азии не способно восполнить потери от начавшегося в 2017 году сокращения мигрантов с Украины. В первые четыре месяца года лидером по поставке рабочей силы в Россию стал Таджикистан - более 12 тыс человек.

При этом число украинских мигрантов составило всего около 7,5 тыс человек (для сравнения: годом ранее число украинцев, перебравшихся в РФ, превышало 27 тыс, а за январь-апрель 2016 года - 35 тыс человек).

В январе пришлого года Министерство здравоохранения РФ скорректировало прогноз по показателям "общей смертности" населения к 2020 году.

По мнению ведомства, смертность будет расти за счет увеличения доли людей старше трудоспособного возраста и снижения численности людей трудоспособного возраста.

В недавно опубликованном докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН содержался прогноз, согласно которому численность населения России к 2050 году сократится до 132,7 млн человек. По данным последней всероссийской переписи 2010 года, население РФ составляло чуть менее чем 143 млн человек.