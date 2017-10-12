В своем телеобращении он рассказал, что ранее согласился принять участие в «договорном матче» и что так же поступил бизнесмен Михаил Прохоров, который был кандидатом в президенты на выборах 2012 года.
«Ты прекрасно понимаешь, что ты делаешь легитимным Путина и сбиваешь Алексея Навального. Я буду вынужден послать тебя и всю твою команду... если ты это сделаешь», — заключил Чичваркин.
Ранее о возможном участии Собчак в президентских выборах сообщили «Ведомости» и RTVi. Сама Собчак рассказала Дождю, что занимается проектом, который не связан с политикой. «Я слышу только от журналистов о своем якобы выдвижении. Лично я ничего подобного никому не говорила», — сказала тогда она. При этом в интервью журналу Glamour Собчак не стала отрицать утверждения о том, что она — «потенциальный кандидат на самый высокий пост в стране».
Чичваркин о выдвижение Собчак #россия @xenia_sobchak pic.twitter.com/SJw3kw4Qj3— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) October 11, 2017
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