В своем телеобращении он рассказал, что ранее согласился принять участие в «договорном матче» и что так же поступил бизнесмен Михаил Прохоров, который был кандидатом в президенты на выборах 2012 года.

«Ты прекрасно понимаешь, что ты делаешь легитимным Путина и сбиваешь Алексея Навального. Я буду вынужден послать тебя и всю твою команду... если ты это сделаешь», — заключил Чичваркин.

Ранее о возможном участии Собчак в президентских выборах сообщили «Ведомости» и RTVi. Сама Собчак рассказала Дождю, что занимается проектом, который не связан с политикой. «Я слышу только от журналистов о своем якобы выдвижении. Лично я ничего подобного никому не говорила», — сказала тогда она. При этом в интервью журналу Glamour Собчак не стала отрицать утверждения о том, что она — «потенциальный кандидат на самый высокий пост в стране».



