Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

Ранее проблемы с загрязнением привели к приостановке экспорта российской нефти в Европу. Найти виновных потребовал президент России Владимир Путин.
20 апреля белорусский госконцерн "Белнефтехим" обнаружил загрязнение нефти в крупнейшем трубопроводе "Дружба". В компании заявили, что получили нефть с десятикратным превышением нормы по хлорорганическим соединениям, из-за чего на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование. Российская "Транснефть" признала загрязнение и заявила, что оно произошло на участке Самара – Унеча.
Авария заставила Россию прекратить экспорт по трубе через Беларусь и морем — через порт Усть-Луга. В начале мая "Транснефть" попросила российские добывающие компании на 10 процентов снизить добычу до 7 мая. Польше, Чехии и Венгрии пришлось использовать резервы, чтобы компенсировать нехватку поставок.
30 апреля с главой "Транснефти" Николаем Токарев встретился Путин. Президент раскритиковал систему контроля приёмки нефти компанией и заявил, что авария принесла "экономический, материальный, и и имиджевый" урон России.
Официальные причины аварии сейчас не названы. Нефтяной эксперт Сергей Вакуленко в своём фейсбуке предполагал, что в трубопровод могла попасть партия нетоварной нефти из отстойника. В "Транснефти" считают, что загрязнение было умышленным.
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