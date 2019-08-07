По результатам статистического мониторинга бедности, проведенного Росстатом, 26% российских детей до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по последним данным за 2017 год). Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на исследование Росстата.
© Augustas Didžgalvis

C проблемой бедности чаще сталкиваются дети, живущие в селах, а не в городах. По итогам 2017 года, 45% сельских детей живут в малоимущих семьях. Другая уязвимая группа – дети из многодетных семей. Более половины – 52,2% – детей из таких семей растут в бедности.

В целом, около 80% российских семей, живущих за чертой бедности, – это семьи с детьми.

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Уровень детской бедности резко вырос в 2015 году – до 27,4% с 20,7% в 2014-м. С тех пор этот показатель постепенно падает.

Количество детей, живущих в бедности в 2018 году, будет известно летом 2020 года.

"Настоящее время"
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