Общественные деятели, дипломаты и эксперты рассказали Русской службе Би-би-си, чем российским чиновникам не понравился Британский совет.

"Мы глубоко разочарованы таким развитием событий. По нашему мнению, когда политические или дипломатические отношения становятся сложными, культурные отношения и образовательные возможности имеют жизненно важное значение для поддержания постоянного диалога между людьми и организациями", - говорится в официальном заявлении Британского совета в ответ на объявление о закрытии организации в России.

Работа Британского совета не в первый раз в фокусе внимания российских властей: во время предыдущего кризиса в российско-британских отношениях, после убийства Александра Литвиненко, организации уже пришлось закрывать свои региональные отделения.

Теперь после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери деятельность Британского совета в России будет прекращена полностью.

Что Британский совет делал в России?

Британский совет - английская общественная организация, работающая под патронажем министерства иностранных дел Великобритании. Она работает с 1934 года и сейчас, по информации на сайте совета, у него открыты отделения в более чем 100 странах мира.

Британский совет занимается образовательными проектами, рассказывает о британской культуре, ведет проекты по обучению английскому языку, устанавливает контакты между российскими и британскими школами и университетами. Российское министерство образования уже пообещало закрыть все совместные программы.

В России Совет работает с 1992 года (в СССР он проработал всего два года, до начала холодной войны). Его работа была "довольно насыщенной", вспоминает в разговоре с Би-би-си российский дипломат в отставке, курировавший отношений с Великобританией.

Многие из проектов Британского совета были действительно знаковыми для деятелей культуры, рассказала Би-би-си руководитель отдела международных проектов музея-усадьбы "Ясная Поляна" Юлия Вронская.

"Я помню, как семь лет назад Британский совет устраивал семинары для тех, кто делал проекты в сфере культуры. Это были одни из первых подобных семинаров в России, и они в каком-то смысле положили начало не только профессиональному сотрудничеству, но и дружбе между многими специалистами в этой области. Британский совет знакомил людей, которые занимаются чем-то похожим и которые заинтересованы в развитии культурных проектов, он всячески им помогал", - говорит Вронская.

Например, сотрудники Совета организовали два семинара по британской литературе в "Ясной поляне" - приглашали издателей, переводчиков и преподавателей, вспоминает Вронская. Третий такой семинар намечался на июль 2018 года.

Главный редактор портала "Горький", литературный критик Константин Мильчин, рассказывает, что начал сотрудничать с Британским советом семь или 10 лет назад. Именно Британский совет привозил в Россию актуальных британских писателей и организовывал встречи с ними.

"Это был очень хорошо продуманный формат встреч, когда привозили одного классика (например, Мартина Эмиса), одного молодого писателя, и к ним звали еще одного или двух российских авторов", - рассказывает Мильчин.

"Еще один проект, участием в котором я горжусь, был реализован в конце 2016 года, когда несколько британских авторов проехали из Москвы в Красноярск по Транссибирской магистрали на поезде, останавливались в разных городах и устраивали встречи с местными читателями и писателями", - вспоминает критик. По его словам, на мероприятиях Британского совета не было свободных мест в зале.

Совет активно сотрудничал с российскими государственными органами - в частности, с министерством образования работал над модернизацией программ обучения английскому языку.

В 2016 году Британский совет проводил мероприятия к 400-летней годовщине смерти Уильяма Шекспира. Британский совет организовал фестиваль "Шекспир в летнюю ночь", который открывал актер Иэн Маккеллен, организовал "Шекспириаду" среди школьников, а в московском метро был запущен поезд "Шекспировские страсти" с изображениями героев произведений драматурга.

Тогда же был запущен бесплатный курс шекспироведения на Future Learn - его можно пройти до сих пор. В ежегодном отчете Британского совета сказано, что эта программа затронула 19 миллионов человек (13,2% населения России), ее прошли 30 тысяч учителей.

Участие в мероприятих Иэна Маккеллена, еще 30 лет назад рассказавшего о своей гомосексуальности, помогло "поднять вопрос о проблемах ЛГБТ и работе по защите прав человека", подчеркивалось в отчете организации за 2016 год.

Одной из задач на ближайшие годы Британский совет называл работу с молодым поколением. Организация работала со студентами 16 университетов, попавшими в зону конфликта на юго-востоке Украины, и одним университетом в Крыму, помогая адаптироваться к новым обстоятельствам студентам этих вузов - предлагая им продолжить обучение дистанционно, помогая завершить начатые исследования, говорится в отчете совета.

Это правительственная структура?

Официально российский МИД объяснил причину закрытия "неурегулированностью статуса" Британского совета.

Описать формальный статус Британского совета и правда непросто - аналога такой структуры в России нет и дословно этот статус не переводится. "Британский совет" - публичное образование, не входящее ни в одну из структур исполнительной власти. С точки зрения бухгалтерской отчетности он является также общественной компанией (одним из признаков таких компаний является то, что они получают государственное финансирование, но в объеме менее 50% от своих доходов). Также совет относится к категории благотворительных обществ, поскольку преследует исключительно благотворительные и неполитические цели, как они определяются в английском Законе о благотворительных организациях.

Самый близкий аналог такой структуры - негосударственная или некоммерческая организация, получающая гранты от государства.

Совет получает официальный грант от министерства иностранных дел, но, по сообщению самой организации, он составляет только 15% от ее дохода. "Хотя мы получаем правительственную субсидию, Британский совет оперативно независим от правительства Великобритании и не выступает от имени Короны", - говорится на сайте организации.

В России работает официальное представительство Британского совета - оно располагается в здании Библиотеки иностранной литературы в Москве. Сколько именно сотрудников там работает, официально не сообщалось. Бывший сотрудник московского офиса, попросивший об анонимности, оценил штат в 30 человек.

Совет также учредил коммерческую структуру, компанию ООО "Умные культурно-образовательные и языковые услуги". В 2015 году эта компания получила полмиллиона рублей от Московского физико-технического института (МФТИ) на проведение тестирования по английскому языку.

Долгое время Британский совет работал в России как отдел культуры посольства Великобритании - так, например, организация описывает себя до сих пор для соискателей вакансий. Однако еще в 2004 году российский МИД объявил, что не считает Совет частью дипмиссии. В 2008 году официальный представитель МИДа, которым тогда был Михаил Камынин, заявлял о том, что работа отделений в Петербурге и Екатеринбурге должна быть "прекращена из-за неправомерной деятельности Совета".

Тогда это объяснялось тем, что отделения в регионах "в нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года" размещались на базе британских генконсульств, что "не имело соответствующих мировой практике правовых оснований".

Но вопросы у российских властей возникали не только к работе на территории посольств.

Формальное основание для закрытия Британского совета - еще и деньги, которые Британский совет зарабатывает преподаванием английского языка, сказал Би-би-си гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Коллизия была в том, что Британский совет предлагал платные курсы английского языка в качестве одного из направлений своей работы. Были сомнения, насколько эта деятельность соответствует статусу его как некоммерческой организации, ну и соответственно, какая требуется отчетность и так далее. Эта история тянется много лет. Деятельность части отделений приостанавливали, потом открывали. Есть некая серая зона в законодательстве, к которой можно придираться, а можно не придираться", - отмечает Кортунов.

Аналогичные трудности возникали у французского лицея в Москве, вспоминает эксперт. Претензии были из-за неопределенности статуса, в том числе налогового. "Тогда говорили, что они оперируют большим объемом наличности, как и Британский совет. Потом история затихла, возможно был найден компромисс", - говорит он.

Какое отношение Британский совет имеет к скандалу с отравлением Скрипаля?

Работа Британского совета в России никак не связана с экс-полковником ГРУ, но его закрытие - это часть санкций, которыми обмениваются Россия и Великобритания на фоне разрастающего скандала.

Британия объявила о высылке 23 российских дипломатов, Россия 17 марта ответила тем же, а еще объявила о закрытии британского консульства в Санкт-Петербурге и прекращении работы Британского совета.

"Мы могли ответить очень жестко, потому что обвинения не подкреплены никакими доказательствами: убрать всех сотрудников МИ-6, которые здесь сидят, могли бы закрыть все генконсульства. Могло быть всякое, потому что ну нужно все-таки, нужно вести себя культурно в рамках дипломатического этикета, а не оскорблять", - говорит бывший дипломат. По его словам, более жесткая реакция будет, если Британия закроет российское консульство в Эдинбурге или лондонский офис Россотрудничества.

Реакцию Москвы можно назвать дозированной эскалацией, говорит Кортунов. "Можно объяснять тем, что завтра выборы президента и нельзя проявлять слабость. Можно тем, что от Британии не ждали столь поспешных мер накануне выборов. Ну или считается, что с этим руководством иметь дел нельзя - мол, правительство Мэй слабое и, к тому же, сфокусировано на брексите", - рассуждает эксперт.

Долгое время Британский совет работал в России как отдел культуры посольства Великобритании - так, например, организация описывает себя до сих пор для соискателей вакансий. Однако еще в 2004 году российский МИД объявил, что не считает Совет частью дипмиссии. В 2008 году официальный представитель МИДа, которым тогда был Михаил Камынин, заявлял о том, что работа отделений в Петербурге и Екатеринбурге должна быть "прекращена из-за неправомерной деятельности Совета".

Тогда это объяснялось тем, что отделения в регионах "в нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года" размещались на базе британских генконсульств, что "не имело соответствующих мировой практике правовых оснований".

Но вопросы у российских властей возникали не только к работе на территории посольств.

Формальное основание для закрытия Британского совета - еще и деньги, которые Британский совет зарабатывает преподаванием английского языка, сказал Би-би-си гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Коллизия была в том, что Британский совет предлагал платные курсы английского языка в качестве одного из направлений своей работы. Были сомнения, насколько эта деятельность соответствует статусу его как некоммерческой организации, ну и соответственно, какая требуется отчетность и так далее. Эта история тянется много лет. Деятельность части отделений приостанавливали, потом открывали. Есть некая серая зона в законодательстве, к которой можно придираться, а можно не придираться", - отмечает Кортунов.

Аналогичные трудности возникали у французского лицея в Москве, вспоминает эксперт. Претензии были из-за неопределенности статуса, в том числе налогового. "Тогда говорили, что они оперируют большим объемом наличности, как и Британский совет. Потом история затихла, возможно был найден компромисс", - говорит он.

Какое отношение Британский совет имеет к скандалу с отравлением Скрипаля?

Работа Британского совета в России никак не связана с экс-полковником ГРУ, но его закрытие - это часть санкций, которыми обмениваются Россия и Великобритания на фоне разрастающего скандала.

Британия объявила о высылке 23 российских дипломатов, Россия 17 марта ответила тем же, а еще объявила о закрытии британского консульства в Санкт-Петербурге и прекращении работы Британского совета.

"Мы могли ответить очень жестко, потому что обвинения не подкреплены никакими доказательствами: убрать всех сотрудников МИ-6, которые здесь сидят, могли бы закрыть все генконсульства. Могло быть всякое, потому что ну нужно все-таки, нужно вести себя культурно в рамках дипломатического этикета, а не оскорблять", - говорит бывший дипломат. По его словам, более жесткая реакция будет, если Британия закроет российское консульство в Эдинбурге или лондонский офис Россотрудничества.

Реакцию Москвы можно назвать дозированной эскалацией, говорит Кортунов. "Можно объяснять тем, что завтра выборы президента и нельзя проявлять слабость. Можно тем, что от Британии не ждали столь поспешных мер накануне выборов. Ну или считается, что с этим руководством иметь дел нельзя - мол, правительство Мэй слабое и, к тому же, сфокусировано на брексите", - рассуждает эксперт.

Впрочем, пострадать может не только экзамен по английскому - Британский совет проводит много совместных проектов с российскими организациями. Так, до конца апреля Британский совет вместе с Союзом московских архитекторов проводил конкурс на проект памятника Уильяму Шекспиру в Москве - он должен был быть установлен на Варварке.

Будет ли в итоге в Москве памятник Шекспиру, пока неясно. "Никаких решений по конкурсу [на установку памятника] пока не принято. Все очень надеемся, что конкурс будет доведен до конца. В конце концов, решение об установке памятника - это не самоличное решение Британского совета, оно принималось правительством Москвы, вышло распоряжение мэра, поэтому это на самом деле не вопрос исключительно Британского совета, это еще и вопрос нашего города", сказала Би-би-си менеджер по спецпроектам Союза московских архитекторов Елена Петухова.

По ее словам, в понедельник этот вопрос будет обсуждаться со всеми участниками конкурса: "Если ничего трагического не произойдет, то мы двигаемся, как должны, в нашем графике".

Представитель российского МИД Мария Захарова в субботу заявила, что, с ее точки зрения, продолжению проектов Британского совета в России и сейчас ничего не мешает.

"Руководитель Британского совета остается в Российской Федерации, [...] он может выполнять функции советника по культуре и заниматься продолжением всех тех программ, которые имеются. На программах это не скажется, на руководителе это тоже не сказалось, поэтому все, что касается программ, остается в такой нормальной структуре", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (цитата по РИА Новости).