По его словам, уникальным и перспективным направлением развития туризма в Чечне также станут "милитари-туры". Краткое размещено на сайте Chechen Tour. По задумке организаторов, подобные развлечения понравятся даже тем, кто никогда не был знаком с походной или армейской жизнью.
Там подчеркивается, что туристам будет предложено "получить опыт военной подготовки": "Ну где как не в Чечне могут лучше научить пользоваться оружием и управлять военной техникой?! Согласитесь? Итак, туристы Chechen tour отправляются на учебную базу спецназа за тем, чтобы получить больше новых впечатлений и навыков: стать членами стрелкового тура, управлять багги, полетать в аэротрубе, пройти полосу препятствий".
В 2019 году Чечню посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море".
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