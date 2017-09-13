Чечня поддержала законопроект о запрете на памятники Сталину

Региональный парламент отклонил законопроект еще весной, но его авторы собираются инициировать запрет на территории всей России.

В марте 2017 года депутаты Ярославской областной думы Сергей Балабаев и Василий Цепенда из партии ПАРНАС внесли в региональный парламент законопроект, предлагающий запретить увековечивание памяти Сталина на территории области.

Под увековечиванием документ подразумевал установку памятников, бюстов, присвоение имени Сталина новым географическим объектам, территориальным единицам, элементам улично-дорожной сети, публичное оправдание, одобрение его деятельности в СМИ и размещение в них его фотографий.

Как следовало из письма от чеченской администрации, направленного в Ярославль еще в апреле, рассмотреть законопроект поручил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Органы государственной власти Чеченской Республики, народ которой непосредственно пострадал от преступной политики репрессий И.В. Сталина, благодарны вам за указанную законодательную инициативу и полностью поддерживают принятие указанного закона в Ярославской области", - говорилось в письме.

Авторы законопроекта в пояснительной записке указывали на то, в Ярославской области действовал Волжский исправительно-трудовой лагерь (Волголаг), входивший в структуру ГУЛаг.

"Только по официальным данным к 1936 году в лагере находилось 19420 заключенных, в последующие годы происходил постоянный рост численности заключенных", поэтому необходим региональный закон "для противодействия политической реабилитации тирана и созданного им бесчеловечного режима", говорилось в записке.

Письмо от чеченских властей было направлено 26 апреля. Но еще накануне, 25 апреля, областная дума отклонила законопроект.

Как сообщала "Открытая Россия", категорически против инициативы выступили представители фракции КПРФ. Против выступил и комитет по законодательству, признавший документ "некачественным". Во время голосования законопроект поддержали только шесть депутатов, 12 проголосовали против, 18 человек воздержались.

По словам одного из авторов законопроекта Василия Цепенды, в ближайшее время он и депутат Балабаев намерены инициировать общероссийский закон аналогичного содержания и внести в облдуму для последующего внесения в Госдуму.

Кадыров в феврале прошлого года проклял Сталина и Лаврентия Берию за депортацию чеченского народа в своем Instagram.

"Семьдесят два года назад Иосиф Сталин депортировал чеченский и ингушский народы. Операцией руководил Лаврентий Берия. И да будут они оба прокляты во веки веков!" - написал он.